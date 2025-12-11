TIME: Ποιοι είναι οι αρχιτέκτονες του ΑΙ που ανακυρήχθηκαν «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025

Τους αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης ανακήρυξε για το 2025 «Πρόσωπο της Χρονιάς» το περιοδικό TIME. Η επιλογή του εξωφύλλου ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή, με την τεχνητή νοημοσύνη να έχει δείξει τη δυναμική αλλά και την επίδρασή της στις ζωές μας, καθιστώντας πια γνωστό πως - όπως έγραψε και το περιοδικό - «δεν υπάρχει πλέον επιστροφή».

Στο εξώφυλλο των Peter Crowther και Jason Seiler, βλέπουμε μερικούς από τους αρχιτέκτονες της επανάστασης του AI, μια εικόνα που παραπέμπει στη διάσημη φωτογραφία του 1932 των εργατών οικοδομών σε μια χαλύβδινη δοκό 250 μέτρων, πάνω από το κτίριο RCA στη Νέα Υόρκη, την οποία το TIME ονόμασε μία από τις 100 πιο επιδραστικές φωτογραφίες όλων των εποχών

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025

Μεταξύ των εκπροσώπων του κλάδου, βλέπουμε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, τον επικεφαλής της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον ιδιοκτήτη της X Έλον Μασκ, τη «νονά» της τεχνητής νοημοσύνης Φέι-Φέι Λι και τον Σαμ Άλτμαν της Open AI.

«Επειδή εγκαινίασαν την εποχή των “σκεπτόμενων μηχανών”, επειδή εντυπωσίασαν και ταυτόχρονα ανησύχησαν την ανθρωπότητα, επειδή μεταμορφώνουν το παρόν και διευρύνουν τα όρια του δυνατού, οι Αρχιτέκτονες της AI είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς 2025 του TIME», γράφει το περιοδικό.

Για την ιστορία, η παράδοση με τα εξώφυλλα του περιοδικού Time ξεκίνησε το 1927. Υπενθυμίζεται πως για το 2024, Πρόσωπο της Χρονιάς είχε αναδειχθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη νίκη του που του χάρισε μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.