The Times: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται σε κώμα και είναι ανίκανος να κυβερνήσει

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι αναίσθητος και νοσηλεύεται για ένα «σοβαρό» ιατρικό πρόβλημα (κώμα) στην πόλη Κομ, ενώ αδυνατεί να κυβερνήσει τη χώρα, σύμφωνα δημοσίευμα των The Times.
«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση, αδυνατεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε λήψη αποφάσεων από το καθεστώς», αναφέρει διπλωματικό υπόμνημα που βασίζεται σε πληροφορίες των ΗΠΑ-Ισραήλ και κοινοποιήθηκε στους συμμάχους τους στον Κόλπο.
Είναι η πρώτη φορά που μια έκθεση αποκαλύπτει δημόσια την τοποθεσία του Χαμενεΐ από την αρχή του πολέμου, όταν πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στις πρώτες επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου.
Υπενθυμίζεται ότι, όσες φορές έχουν ακουστεί μηνύματα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχουν παρουσιαστεί από την κρατική τηλεόραση ενώ η φωνή του ή ηχητικό απόσπασμα δεν έχουν ακουστεί από όταν ανέλαβε την ηγεσία του Ιράν.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.