Την Δευτέρα στο Ισραήλ ο Τραμπ: Θα απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ την προσεχή Δευτέρα (13/10), σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μεταδίδει το Sky News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα δώσει το «παρών» στους εορτασμούς για την απελευθέρωση των ομήρων, μετά τη συμφωνία που υπεγράφη με τη Χαμάς.

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Τραμπ θα φτάσει το πρωί της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, περίπου στις 9, την ώρα που θα λήγει η διορία της Χαμάς για την επιστροφή των ομήρων.

Ο Τραμπ αναμένεται να κατευθυνθεί στην Κνεσέτ (σ.σ ισραηλινή Βουλή) όπου και θα απευθύνει ομιλία.

Παραμένει άγνωστο αν θα επισκεφθεί την πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, για λόγους ασφαλείας.

Οικογένειες των ομήρων έχουν ζητήσει να συναντηθούν μαζί του και υπάρχει ενδεχόμενο να απευθύνει και εκεί κάποιον χαιρετισμό.

Τα μέτρα της αστυνομίας

Σύμφωνα με το Al Jazeera, στα μέτρα ασφαλείας θα πάρουν μέρος χιλιάδες μέλη των Αρχών ασφαλείας στους δρόμους.

Δρόμοι που οδηγούν στην Ιερουσαλήμ και σε κεντρικά σημεία της πόλης, θα κλείσουν ενώ θα απαγορευτεί η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και κάθε είδους πτήσης πάνω από την περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, καθώς και πάνω από την Ιερουσαλήμ, για λόγους ασφαλείας.