Το ανθρώπινο ποτάμι της επιστροφής: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στη Γάζα - LIVE εικόνα

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους από τη νότια Γάζα, μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων στη συμφωνημένη γραμμή αναδιάταξης.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός - η οποία εγκρίθηκε από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη το βράδυ και ξεκινά την πρώτη φάση ενός σχεδίου που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - ενεργοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει τους 20 εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους εντός 72 ωρών, μετά τις οποίες το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους ομήρους, και 1.700 άλλους που κρατούνται στη Γάζα.

Δείτε LIVE την πομπή επιστροφής στη Γάζα

LIVE: As ceasefire begins, thousands of displaced Palestinians start returning from southern Gaza to Gaza City via Al-Rashid Street https://t.co/YLS7yYBHeV — TRT World (@trtworld) October 10, 2025

Γάζα: Επιστροφή σε μία πατρίδα από χαλάσματα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέλαβε την ευθύνη για την απελευθέρωση των ομήρων, λέγοντας σε ομιλία του την Παρασκευή ότι η «ασφάλεια του Ισραήλ» ήταν αυτό που υπαγόρευσε τις ενέργειές του στη Γάζα.

Όσο για αυτές τις στρατιωτικές ενέργειες, με βάση την παρούσα εικόνα της κατεχόμενης περιοχής, ανά ζώνες έκει καταστραφεί ολοσχερώς το 80%-90% της αστικής υποδομής, αυτής την οποία καλούνται τώρα να επανοικήσουν οι Παλαιστίνιοι.

«Πίστευα ότι αν ασκούσαμε έντονη στρατιωτική πίεση, σε συνδυασμό με έντονη διπλωματική πίεση, θα ήμασταν απολύτως σε θέση να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας», δήλωσε ο Νετανιάχου, ο οποίος ευχαρίστησε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αβιχάι Αντράι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού που μιλάει αραβικά, δήλωσε ότι οι κάτοικοι της Γάζας θα μπορούσαν να επιστρέψουν βόρεια μέσω συγκεκριμένων διαδρομών, προειδοποιώντας τους παράλληλα να μην πλησιάζουν περιοχές όπως η Μπέιτ Χανούν και το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Με την ανακοίνωση ότι είχε ξεκινήσει η εκεχειρία, μια τεράστια φάλαγγα Παλαιστινίων άρχισε να κατευθύνεται βόρεια προς την πόλη της Γάζας, τη μεγαλύτερη αστική της περιοχή.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που ζούσαν στη βόρεια Γάζα είχαν εκτοπιστεί από την στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη της και πολλοί από αυτούς ανυπομονούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Γάζα: Η CENTCOM επιβεβαιώνει την υποχώρηση του στρατού

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις υλοποίησαν την πρώτη φάση της αναδίπλωσής τους στη Γάζα, όπως ορίζει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) «επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδίπλωσή τους επί της "κίτρινης γραμμής" στις 12.00 τοπική ώρα», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

«Η περίοδος των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων ξεκίνησε».

Πηγές: Guardian // ΑΠΕ-ΜΠΕ