Την έβαζε να γλείφει δημόσιες τουαλέτες και να την βιάζουν άνδρες - Ανατριχίλα με υπόθεση βασανισμού στη Γαλλία

Μια νέα σκληρή υπόθεση κακοποίησης που έχει προκαλέσει σάλο στα ξένα μέσα, ήρθε στο φως, καθώς ένας 51χρονος τραπεζίτης στη Γαλλία, ονόματι Γκιγιόμ Μπουτσί καταδικάστηκε σε 25 χρόνια καθειρξης για τον άγριο βασανισμό και βιασμό επί επτά χρόνια της πρώην συντρόφου του, Λετίσια Ρ, μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Ο 52χρονος, μεταξύ άλλων, ανάγκαζε την άτυχη 42ρονη να πίνει τα ούρα του και να γλείφει δημόσιες τουαλέτες, ενώ την εξέδωσε σε σχεδόν 500 «φίλους, συναδέλφους και αγνώστους», ακόμη και μέρες αφότου γέννησε την κόρη τους.

Η άγρια κακοποίηση ήρθε στο φως όταν η 42χρονη, εμπνευσμένη από τη Gisèle Pelicot, τη Γαλλίδα της οποίας ο σύζυγος την νάρκωσε για να βιαστεί από αγνώστους, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για όσα είχε περάσει.

Ο πρώην σύντροφός της παραδέχτηκε πολυάριθμες κακοποιητικές πράξεις σε βάρος της, συμπεριλαμβανομένου του στραγγαλισμού, της κτηνοβασίας και του καψίματος, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι ήταν «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια», σύμφωνα με το AFP.

Ο ίδιος ισυρίστηκε ότι η πρώην του είχε συναινέσει και ότι «δεν πίστευε ότι την πλήγωνε», παρά τα μηνύματα που ήρθαν στο φως, στα οποία φαινέται να απειλεί να τη σκοτώσει αν δεν υπάκουε στις εντολές του.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

Η Λετίσια κατέθεσε ότι ζούσε σε «συνεχή φόβο» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους μεταξύ 2015 και 2022 λόγω της κακοποίησης που «ήταν απλή και καθαρή βία». «Σιγά σιγά, ένιωθα σαν να πέθαινα μέσα μου. Με κάθε πρακτική που μου επέβαλλε, υπήρχε ένα κομμάτι μου που έσπαγε οριστικά», κατέθεσε μέσα σε δάκρυα, σύμφωνα με την Telegraph.

Όπως υποστήριξε, ο Μπουτσί της της φερόταν σαν «σκλάβα» και σταδιακά άρισε να την εξαναγκάζει να συνευρίσκεται με άλλους άντρες, ξεκινώντας από την παραμονή των Χριστουγέννων του 2015 σε ένα βενζινάδικο σε αυτοκινητόδρομο, καθώς εκείνος άκουγε στο τηλέφωνο.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Μια από τις πιο σοκαριστικές αποκαλύψεις ήταν ότι εξαναγκάστηκε σε σεξουαλική πράξη με έναν οδηγό φορτηγού την επόμενη μέρα αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά τη γέννηση της κόρης τους το 2017. Δεν είναι σαφές πόσα από τα τέσσερα παιδιά της ήταν με τον βασανιστή της.

Ο Μπουτσί κρατούσε τη Λετίσια με συνείδηση επίτηδες. «Είπε ότι έπρεπε να συνειδητοποιήσω τι μου συνέβαινε», δήλωσε η ίδια στο ειδησεογραφικό πρόγραμμα «Sept à Huit» («Επτά έως Οκτώ») του TF1 πριν από τη δίκη. «Θυμάμαι τα πάντα», πρόσθεσε.

Οι εισαγγελείς στο Digne-les-Bains είχαν ζητήσει την καταδίκη του σαδιστή σε ισόβια κάθειρξη λόγω του «κινδύνου να υποτροπιάσει εναντίον άλλης γυναίκας» μόλις αποφυλακιστεί.

Δεν ήταν σαφές γιατί καταδικάστηκε μόνο σε 25 χρόνια φυλάκισης, με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους αφού εκτίσει μόνο τα δύο τρίτα αυτής.