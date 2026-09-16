Την πήγαν... βάρκα γιαλό: Οπαδοί έκαναν πεζογέφυρα «να χορεύει» και το ίντερνετ έχει να πει πολλά

Μπορεί η Νορβηγία να φημίζεται για την ηρεμία και τα φιόρδ της, αλλά οι οπαδοί της Fredrikstad FK φρόντισαν να διαλύσουν κάθε στερεότυπο, δημιουργώντας σκηνικά απόλυτης ποδοσφαιρικής «τρέλας». Στο πλαίσιο του ντέρμπι της FFK απέναντι στη Sarpsborg 08, οι φίλαθλοι της ομάδας οργάνωσαν ένα επικό corteo προς το Fredrikstad Stadion. Αυτό όμως που συνέβη στη διαδρομή είναι κυριολεκτικά για γερά νεύρα.

Εκατοντάδες οπαδοί, οπλισμένοι με καπνογόνα και φωνάζοντας συνθήματα, άρχισαν να διασχίζουν μαζικά την πεζογέφυρα που ενώνει την πόλη

Από τον ρυθμό και τα χοροπηδητά, η γέφυρα άρχισε να λικνίζεται και να κουνιέται ανεξέλεγκτα.

El partido terminó 1-1, pero el Derbi de Østfold se empezó a jugar mucho antes en las calles. 🚦🏙️



¡Así fue el espectacular corteo de la hinchada del Fredrikstad de camino al Fredrikstad Stadion! 🚶🏼🔴⚪



📽️@mentalita.frstad en Instagram pic.twitter.com/5PbrjCjFAO — Fútbol Noruego (@NoruegArg) September 16, 2026

Το βίντεο (το οποίο τράβηξε ο Kristian Bolstad) έχει γίνει ήδη απίστευτα viral στο διαδίκτυο, καθώς αποτυπώνει μια επική αντίθεση: οι περαστικοί παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα, φοβούμενοι ότι η γέφυρα θα καταρρεύσει από στιγμή σε στιγμή, ενώ οι ίδιοι οι οπαδοί συνέχιζαν το πάρτι τους ακάθεκτοι, σαν να μην τρέχει απολύτως τίποτα!

Για την ιστορία, το ντέρμπι μπορεί να έληξε με μια μάλλον «ξενέρωτη» ισοπαλία (1-1), αλλά το πραγματικό θέαμα είχε ήδη δοθεί πολύ πριν τη σέντρα.