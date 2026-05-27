Της αρνήθηκαν νερό βρύσης: Η τουρίστρια που έφτασε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο για ένα μπουκάλι 7 ευρώ

Μια τουρίστρια πήγε διακοπές για σκι και κάθισε να φάει στο εστιατόριο ενός υπερπολυτελούς, 5άστερου ξενοδοχείου. Εκεί ζήτησε από τον σερβιτόρο κάτι πολύ απλό: να της φέρει νερό από τη βρύση.

Το προσωπικό, όμως, αρνήθηκε. Της σέρβιραν σφραγισμένο, εμφιαλωμένο νερό και της το χρέωσαν 7 ευρώ.

Διαβάστε ακόμα: Πώς Γερμανός τουρίστας «τσέπωσε» 980 ευρώ γιατί δεν βρήκε ξαπλώστρα στην Κω

Η γυναίκα έγινε έξω φρενών. Υποστήριξε ότι το νερό είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και δεν το άφησε έτσι. Έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο και απαίτησε να της καταβάλουν αποζημίωση 2.700 ευρώ, καταγγέλλοντας ότι υπέστη οικονομική ζημιά και συναισθηματική δυσφορία.

Σύμφωνα με το bbc.com, η υπόθεση δεν σταμάτησε σε ένα απλό δικαστήριο, αλλά έφτασε μέχρι το Ανώτατο. Τελικά, οι δικαστές απέρριψαν την αγωγή της και έδωσαν δίκιο στο ξενοδοχείο. Ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που να υποχρεώνει τα μαγαζιά να δίνουν δωρεάν νερό βρύσης στους πελάτες τους.

Ο δικηγόρος του ξενοδοχείου έδωσε την απόλυτη απάντηση για το περιστατικό, εξήγησε ότι η πολιτική των πολυτελών καταστημάτων είναι να σερβίρουν στο τραπέζι μόνο σφραγισμένο νερό.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως αν η τουρίστρια ήθελε τόσο πολύ τρεχούμενο νερό βρύσης, θα μπορούσε να βρει άφθονο στους υπόλοιπους χώρους του ξενοδοχείου, και όχι στο εστιατόριο.