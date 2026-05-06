Πώς Γερμανός τουρίστας «τσέπωσε» 980 ευρώ γιατί δεν βρήκε ξαπλώστρα στην Κω

Η ιστορία ξεκινά τον Αύγουστο του 2024, όταν ένας Γερμανός τουρίστας αποφάσισε να επενδύσει 7.186 ευρώ για το όνειρο του ελληνικού καλοκαιριού στην Κω. Αντί όμως για χαλάρωση υπό τον ήχο των κυμάτων, η τετραμελής οικογένειά του δεν βρήκε ποτέ ξαπλώστρες.

Σύμφωνα με το the sun, παρά τους ρητούς κανόνες του ξενοδοχείου που απαγόρευαν τις κρατήσεις θέσεων, η πραγματικότητα στην άμμο θύμιζε ναρκοπέδιο. Ο συγκεκριμένος τουρίστας αναγκαζόταν να βάζει ξυπνητήρι από τις 6:00 το πρωί, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει πως κάθε διαθέσιμη ξαπλώστρα είχε ήδη «καπαρωθεί» από την προηγούμενη νύχτα ή τα μαύρα μεσάνυχτα. Μετά από καθημερινές περιπολίες 20 λεπτών και αφού το ξενοδοχείο και ο τουριστικός πράκτορας δήλωσαν «αναρμόδιοι» να επιβάλουν την τάξη, η οικογένεια κατέληγε να κάνει ηλιοθεραπεία στο έδαφος.

Ο Γερμανός τα μάζεψε, γύρισε στην πατρίδα, προσέφυγε στο δικαστήριο του Ανόβερου και... τους πήρε τα μέτρα.

Οι δικαστές δεν έδειξαν καμία κατανόηση στο δράμα του πρακτορείου. Αποφάνθηκαν ξεκάθαρα. Όταν πουλάς πολυτέλεια, οφείλεις να έχεις μια «λογική» αναλογία ξαπλωστρών ανά πελάτη.

Το να μετατρέπεις την παραλία σε παιχνίδι «μουσικές καρέκλες» συνιστά «ελαττωματικό πακέτο». Έτσι, ο τουρίστας δέχθηκε επιστροφή 986,70 ευρώ για την ταλαιπωρία.

Η απόφαση αυτή θεωρείται «βάλσαμο» για χιλιάδες τουρίστες που έρχονται αντιμέτωποι με το ίδιο φαινόμενο κάθε καλοκαίρι, ενώ καταρρίπτει και το στερεότυπο που θέλει τους ίδιους τους Γερμανούς να είναι οι πρωταγωνιστές της... πετσέτας, αφού δημοσκόπηση δείχνει πως τα 2/3 των συμπατριωτών τους καταδικάζουν αυτή την πρακτική.