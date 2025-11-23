Τιτανικός: Ρολόι από το ναυάγιο πωλήθηκε για 2 εκατ. ευρώ – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον χαρακτήρα της ταινίας

Ένα αστρονομικό ποσό καταβλήθηκε για αντικείμενο από το ναυάγιο του Τιτανικού, το οποίο συγκριτικά με όλες τις προηγούμενες δημοπρασίες θεωρείται «το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για αναμνηστικά» του συγκεκριμένου ναυαγίου. Μάλιστα, τον κάτοχο του τον ξέρουμε από την ταινία, σε μια από τις πιο συγκινητικές δευτερεύουσες ιστορίες.

Ο λόγος, για ένα χρυσό ρολόι τσέπης που ανήκε σε έναν άνδρα που πέθανε πάνω στον Τιτανικό όταν βυθίστηκε πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ.

Το ποσό, σύμφωνα με τον Guardian, ανήλθε στις 1,78 εκατομμυρία λίρες - δηλαδή 2.020.000 €.

Η ιστορία πίσω από το ρολόι

Το ρολόι ανήκει στον Ίσιντορ Στράους. Ο Στράους γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια στο Ότερμπεργκ της Βαυαρίας το 1845 και μετανάστευσε στις ΗΠΑ με την οικογένειά του το 1854. Εκεί ο Στράους έκανε το όνομά του γνωστό, και έγινε συνέταιρος στο πολυκατάστημα Macy’s της Νέας Υόρκης.

Ο Στράους και η σύζυγός του, Άιντα, ήταν δύο από τους περισσότερους από 1.500 επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους όταν βυθίστηκε ο Τιτανικός το 1912, και δύο από τους μοναδικούς επιβάτες πρώτης θέσης που πέθαναν στην τραγωδία.

Το ζευγάρι απεικονίστηκε στην επική ταινία του Τζέιμς Κάμερον, Τιτανικός, το 1997, όπου τους παρουσίασε ξαπλωμένους στο κρεβάτι τους αγκαλιάζοντας στοργικά την καμπίνα τους με νερό. Το ρολόι του Στράους ανακτήθηκε αργότερα από τα συντρίμμια και επιστράφηκε στην οικογένεια Στράους.



Ο δημοπράτης Andrew Aldridge δήλωσε: «Η τιμή παγκόσμιου ρεκόρ καταδεικνύει το διαρκές ενδιαφέρον για την ιστορία του Τιτανικού. Κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί επιβάτης ή πλήρωμα είχε μια ιστορία να πει και αυτή λέγεται 113 χρόνια αργότερα μέσα από τα αναμνηστικά.

«Οι Στράους ήταν η απόλυτη ιστορία αγάπης, η Ida αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον σύζυγό της επί 41 χρόνια καθώς ο Τιτανικός βυθιζόταν, και αυτή η τιμή παγκόσμιου ρεκόρ είναι απόδειξη του σεβασμού που τους απονέμεται».