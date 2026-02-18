Μενού

Τομ Νούναν: Πέθανε ο «τέλειος κακός» του σινεμά

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τομ Νούναν, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 14 Φεβρουαρίου.

Τομ-Νούναν
O Τομ Νούναν | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τομ Νούναν, γνωστός για τους σκοτεινούς και επιβλητικούς ρόλους του στη μεγάλη και μικρή οθόνη.

Ο Νούναν, που είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «ο τέλειος κακός» για την εμφάνισή του ως Cain / RoboCain στο RoboCop 2, πέθανε ήσυχα ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Εκτός από τον ρόλο του στο RoboCop 2, έγινε ευρέως γνωστός ως ο κατά συρροή δολοφόνος Francis Dollarhyde στο Manhunter, ερμηνεία που θεωρείται από τις πιο ανατριχιαστικές της καριέρας του.

«Ο αγαπητός μου φίλος και συμπρωταγωνιστής μου, ο Tom Noonan, έφυγε ήσυχα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2026. Εύχομαι η κληρονομιά του να συνεχίσει να λάμπει», έγραψε σε ανάρτησή της η Karen Sillas.

Ο Τομ Νούναν ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 1980, εξασφαλίζοντας μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως το Heaven's Gate. Η αναγνώριση ήρθε το 1986 με το Manhunter, ενώ στη συνέχεια ενσάρκωσε το Τέρας του Φρανκενστάιν στο The Monster Squad.

 

Συμμετείχε επίσης στις ταινίες The House of the Devil, Heat — δίπλα στους Robert De Niro, Al Pacino και Val Kilmer — καθώς και στο Last Action Hero. Παράλληλα, είχε συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις σε σειρές όπως τα The X-Files και CSI: Crime Scene Investigation.

Με την επιβλητική του παρουσία και το ιδιαίτερο ύφος του, ο Τομ Νούναν άφησε το δικό του αποτύπωμα στον κινηματογράφο, ενσαρκώνοντας χαρακτήρες που δύσκολα ξεχνιούνται.

