Τορίνο: Βίαιη εισβολή στα γραφεία της La Stampa – Στήριξη από θεσμούς και κυβέρνηση

Η εφημερίδα La Stampa βρέθηκε στο στόχαστρο βίαιης επίθεσης, όταν ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε στα γραφεία της στην οδό Lugaro στο Τορίνο. Οι δράστες, μερικοί με καλυμμένα πρόσωπα, έσπασαν πόρτες, φώναξαν απειλητικά συνθήματα κατά των δημοσιογράφων και προκάλεσαν φθορές, πετώντας βιβλία και έγγραφα στο πάτωμα.

Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας καταδίκασε με σφοδρότητα το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «σοβαρή επίθεση κατά της ενημέρωσης», η οποία συνέβη μάλιστα την ημέρα της εθνικής απεργίας των δημοσιογράφων για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης και την υπεράσπιση της ελεύθερης και πολυφωνικής ενημέρωσης.

Αμέσως μετά το γεγονός, εκδηλώθηκε κύμα αλληλεγγύης προς τη συντακτική ομάδα από την Εθνική Ομοσπονδία Τύπου, την Ένωση Δημοσιογράφων, την Stampa Subalpina, αλλά και από τον υπουργό Εσωτερικών, τον πρόεδρο της Περιφέρειας και τον δήμαρχο του Τορίνο, ο οποίος έσπευσε στα γραφεία για να εκφράσει προσωπικά τη συμπαράστασή του.

Η κυβέρνηση, μέσω της πρωθυπουργού Giorgia Meloni, εξέφρασε την πλήρη στήριξή της. Η Meloni επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον διευθυντή της εφημερίδας Andrea Malaguti, χαρακτηρίζοντας την εισβολή «πολύ σοβαρό γεγονός που αξίζει την απόλυτη καταδίκη» και υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία του Τύπου είναι «πολύτιμο αγαθό που πρέπει να προστατεύεται καθημερινά».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Sergio Mattarella και του υπουργού Εσωτερικών Matteo Piantedosi, οι οποίοι καταδίκασαν απερίφραστα την επίθεση και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους δημοσιογράφους της La Stampa.

Η εφημερίδα, με μήνυμα της συντακτικής ομάδας, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς: «Δεν φοβόμαστε. Είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας».