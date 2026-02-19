«Του άξιζε»: Ικανοποιημένοι οι Βρετανοί στους δρόμους τους Λονδίνου για τη σύλληψη Άντριου

«Του αξίζει!». Στους δρόμους του Λονδίνου, Βρετανοί δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, βλέποντας σε αυτή «ένα ισχυρό μήνυμα» ότι ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου και η βασιλική οικογένεια δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με τις κατηγορίες της προώθησης διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων στον Τζέφρι Έπστιν το διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic μετά τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

«Είμαι χαρούμενη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χαμογελώντας η Έμμα Κάρτερ, δικηγόρος στο επάγγελμα. «Ειλικρινά, θα έπρεπε να τον είχαν συλλάβει εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε η 55χρονη, μιλώντας από το Σίτι του Λονδίνου.

Η σύλληψή του στέλνει «ένα ισχυρό μήνυμα. Του αξίζει!», πρόσθεσε.

Για την ίδια, ο πρώην πρίγκιπας «κρυβόταν για χρόνια πίσω από τα προνόμιά του και τη δημοτικότητα της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄», η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Μάγκι Γέο, μια 59χρονη συνταξιούχος, υποδέχτηκε επίσης την είδηση ​με ένα πλατύ χαμόγελο. «Νόμιζα ότι κανείς δεν αγγίζει (σ.σ. τη βασιλική οικογένεια)», είπε. «Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι υπεράνω του νόμου. Τουλάχιστον η βρετανική δικαιοσύνη λειτουργεί».

Η Τζένιφερ Τίσο, μια 39χρονη αναλύτρια δεδομένων, εξέφρασε τη χαρά της που μετά τις συλλήψεις «ροκ σταρ και σούπερ σταρ, τώρα αυτές φτάνουν σε υψηλότερα κλιμάκια, όπως η βασιλική οικογένεια».

Πολλοί Βρετανοί φάνηκαν να στοιχηματίζουν στην ατιμωρησία της βασιλικής οικογένειας: μια δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Βρετανών (62%) θεωρούσαν «απίθανο» να απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η ικανοποίηση που ήταν πρόδηλη στους δρόμους του Λονδίνου σήμερα μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του Άντριου καταδεικνύει επίσης την υψηλή αντιδημοτικότητα γύρω από τον αδελφό του βασιλιά, για το σκάνδαλο των σχέσεών του με τον Έπστιν.

Ο Κέβιν, συνταξιούχος από το Σόλσμπερι, ο οποίος επίσης δεν έκρυψε τη χαρά του μετά τη σύλληψη, τόνισε ότι «δεν συμπαθεί καθόλου τον Άντριου», τον οποίο θεωρεί «αλαζόνα» και «καθόλου έξυπνο».

«Δεν έχω τίποτα εναντίον της βασιλικής οικογένειας. Αλλά πραγματικά δεν αποτελεί καλό παράδειγμα», είπε ο άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του.

Για αυτόν, ο Άντριου, ο οποίος ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο από το 2001 έως το 2011, «πρέπει να ερωτηθεί για αυτό· είναι σημαντικό», πιστεύει ο Κέβιν. Καθώς η θέση αυτή «περιλαμβάνει συμβόλαια, χρήματα και διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες», είπε.

Το γεγονός παραμένει ότι ο Άντριου συνελήφθη σήμερα για τις καταγγελίες για προώθηση διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων. Και όχι για άλλες υποψίες που τον βαραίνουν εδώ και χρόνια, οι οποίες «αξιολογούνται» επί του παρόντος από τη βρετανική αστυνομία, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με νεαρές κοπέλες που του έστελνε ο Έπστιν.

Η Έμμα Κάρτερ είπε ότι σκέφτεται «αυτά τα θύματα», εκτιμώντας ωστόσο ότι η σύλληψη ήταν «καλό γι' αυτά». Η Λονδρέζα αυτή είπε επίσης ότι «λυπάται για τον βασιλιά Κάρολο Γ', ο οποίος πάσχει από καρκίνο και πιθανότατα δεν γνώριζε πλήρως το παρελθόν του αδελφού του».