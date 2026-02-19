Κατάχρηση δημοσίου αξιώματος: Τι σημαίνει η κατηγορία του πρίγκιπα Άντριου και τι ποινή επιφέρει

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη με την κατηγορία της κατάχρησης δημοσίου αξιώματος, αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό το αδίκημα;

Η κατάχρηση δημόσιου αξιώματος αναφέρεται σε «σοβαρή, εκούσια κατάχρηση ή παραμέληση» εξουσιών που σχετίζονται με έναν δημόσιο ρόλο, σύμφωνα με τη Βασιλική Εισαγγελική Υπηρεσία (CPS).

Η CPS (Crown Prosecution Service – CPS) επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της καταχρηστικής συμπεριφοράς και της κατάχρησης των συγκεκριμένων εξουσιών ή ευθυνών.

Από την πλευρά του ο Άντριου έχει αρνηθεί σταθερά κάθε παράνομη πράξη.

Τι σημαίνει η κατηγορία του Άντριου και τι ποινή επιφέρει;

Ο νομικός σχολιαστής Τζόσουα Ρόζενμπεργκ δήλωσε στο Sky News ότι πρόκειται για «ασυνήθιστο» αδίκημα, επειδή δεν δημιουργήθηκε σταδιακά από τις αποφάσεις των δικαστών ως νομολογία. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αποφάσεις αποτελούν νομικό προηγούμενο και επόμενες υποθέσεις βασίζονται σε αυτό.

Όπως ανέφερε: «Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ανώτατη ποινή. Η μέγιστη ποινή είναι ισόβια κάθειρξη, επειδή το Κοινοβούλιο δεν έχει ποτέ ορίσει συγκεκριμένο ανώτατο όριο».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της CPS, δεν υπάρχει απλός ορισμός για το ποιος θεωρείται «δημόσιος λειτουργός», πράγμα που σημαίνει ότι κάθε υπόθεση πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.

Σε αυτή την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η φύση του ρόλου, τα καθήκοντα που ασκούνται και το επίπεδο δημόσιας εμπιστοσύνης που συνεπάγεται η θέση.

Η Βρετανική Μοναρχία λειτουργεί ως δημόσιος θεσμός με μη πολιτικό χαρακτήρα, με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να αναμένεται να στηρίζουν τον μονάρχη, ενώ παράλληλα επιτελούν έργο δημόσιας και φιλανθρωπικής προσφοράς με δική τους ευθύνη.

Το νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό συζήτηση στο Κοινοβούλιο

Λόγω της «περίπλοκης» φύσης του αδικήματος, ο Ρόζενμπεργκ ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να το αντικαταστήσει με νέο νόμο, το Public Office (Accountability) Bill, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Κοινοβούλιο.

Μέρος του νομοσχεδίου αφορά την κατάχρηση δημόσιου αξιώματος και ορίζει ότι ένα πρόσωπο διαπράττει αδίκημα εάν χρησιμοποιεί «το αξίωμά του για να αποκομίσει όφελος, είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιον άλλον, ή για να προκαλέσει ζημία σε τρίτο».

Η ανακοίνωση των Αρχών για τον Άντριου

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία Thames Valley ανέφερε:

«Σήμερα προχωρήσαμε στη σύλληψη άνδρα περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ, με την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος, και διεξάγουμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ.

Ο άνδρας παραμένει αυτή τη στιγμή υπό αστυνομική κράτηση.

Δεν θα γνωστοποιήσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης να θυμάστε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, συνεπώς πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφευχθεί το αδίκημα της περιφρόνησης του δικαστηρίου (contempt of court).»

Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας Όλιβερ Ράιτ πρόσθεσε:

«Έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση, έχουμε πλέον ξεκινήσει έρευνα σχετικά με αυτή την καταγγελία για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος.

Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος.

Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή και θα παρέχουμε ενημερώσεις στον κατάλληλο χρόνο.»

Η δράση του Άντριου την περίοδο 2001-2011

Υπενθυμίζεται ότι ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου το διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic έπειτα από τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Τα έγγραφα αυτά αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Άντριου είχε προωθήσει το 2010 στον Έπστάιν εκθέσεις σχετικά με το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλες περιοχές τις οποίες είχε επισήμως επισκεφθεί.