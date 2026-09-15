Του φταίνε όλοι του Τραμπ: Εξαπέλυσε επίθεση σε δικαστές που διόρισε ο ίδιος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση σήμερα στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που διόρισε ο ίδιος, αφού αρνήθηκαν να επιτρέψουν στην Ταχυδρομική Υπηρεσία (USPS) να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς για τις επιστολικές ψήφους, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου.

«Αυτό το Ανώτατο Δικαστήριο εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη Ριζοσπαστική Αριστερά, ώστε να εκδίδει αποφάσεις που πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω», έγραψε σε ανάρτησή του στην προσωπική πλατφόρμα του ο Τραμπ.

«Ορισμένοι δικαστές παγώνουν μπροστά σε αυτούς τους διαταραγμένους και διεφθαρμένους Δημοκρατικούς και είναι εντελώς ανίκανοι να επιδείξουν το θάρρος που απαιτείται για να σώσουν την Αμερική μας», συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι η «φρικτή» απόφαση συνιστά «βαριά ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους και την Αμερική».

«Αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι από τους οποίους πήρα συνέντευξη για να υπηρετήσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, είναι απλώς μια σκιά του αρχικού εαυτού τους», πρόσθεσε.

Οι δικαστές, με ψήφους επτά υπέρ έναντι δύο κατά, απέρριψαν χθες την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ που ζητούσε να εφαρμοστούν πολύ αυστηρότεροι όροι στην επιστολική ψήφο στις επικείμενες, κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο, που συμφώνησε με την πλειοψηφία, θεώρησε ότι αν και το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να είναι σύννομο, η εφαρμογή των νέων κανόνων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα "θα ήταν αυθαίρετη" και οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν θα είχαν "επαρκή χρόνο" για να συμμορφωθούν με τις νέες διατάξεις.