Ο τυφώνας Μελίσσα συνέχισε την καταστροφική του πορεία στην Καραϊβική, καταστρέφοντας σπίτια και υποδομές, πλημμυρίζοντας γειτονιές και αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς.

Ο αντίκτυπος στην Τζαμάικα ήταν πιο ξεκάθαρος εχθές (29/10), αφού το νησιωτικό έθνος έγινε στόχος του τέρατος κατηγορίας πέντε - ενός από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν μετρηθεί ποτέ στην περιοχή. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί εκεί.

Τουλάχιστον άλλοι 20 πέθαναν κατά τη διάρκεια πλημμυρών στην Αϊτή, καθώς η Μελίσα, που τώρα είναι καταιγίδα κατηγορίας δύο, σαρώνει την περιοχή.

Στην Τζαμάικα, οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στις στέγες και χωρίς ρεύμα. Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες σημείωσε την «ολοκληρωτική καταστροφή» σε ολόκληρο το νησιωτικό έθνος.

Τυφώνας Μελίσσα: Το 80 - 90% των στεγών καταστράφηκε στη Τζαμάικα

Πρόσθεσε ότι «το 80-90% των στεγών καταστράφηκε», μαζί με νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, αστυνομικά τμήματα, λιμενικά σπίτια και άλλες αστικές υποδομές.

Ο βασιλιάς Κάρολος, σύμφωνα με το BBC, ο οποίος είναι αρχηγός του κράτους στην Τζαμάικα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» και «βαθιά λυπημένος» για τις ζημιές που προκάλεσε ο τυφώνας Μέλισσα στην Τζαμάικα και σε όλη την Καραϊβική.

«Αυτή η τρομερή από τις καταιγίδες που έσπασαν ρεκόρ μας υπενθυμίζει την ολοένα και πιο επείγουσα ανάγκη να αποκατασταθεί η ισορροπία και η αρμονία της Φύσης για χάρη όλων εκείνων των οποίων οι ζωές και τα μέσα διαβίωσης μπορεί να έχουν καταστραφεί από αυτή την σπαρακτική καταστροφή», είπε.

Από την Τζαμάικα, όπου η καταιγίδα προκάλεσε επίσης κατολισθήσεις λάσπης και ρίψη φοινίκων σαν οδοντογλυφίδες, η Μελίσα κινήθηκε βόρεια προς την Κούβα ως καταιγίδα κατηγορίας τρία, φέρνοντας ανέμους 170 χλμ/ώρα και έντονες βροχοπτώσεις, και πλήττοντας τα νοτιοανατολικά του νησιού.

Η πορεία του τυφώνα

Το βράδυ της Τετάρτης, η καταιγίδα βρισκόταν 170 χιλιόμετρα από τις κεντρικές Μπαχάμες και αναμενόταν να φτάσει στην περιοχή των Μπαχαμών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο τυφώνας Melissa κινούνταν βορειοανατολικά με άνεμο 155 χλμ./ώρα. Αναμένεται εκεί ένα επικίνδυνο κύμα καταιγίδας πριν κινηθεί βορειότερα προς τις Βερμούδες.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα για τα νησιά Τερκς και Κάικος και η ταχύτητα του αργά κινούμενου τυφώνα αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.

Στην Τζαμάικα, τρεις άνδρες και μια γυναίκα επιβεβαιώθηκαν νεκροί. Ανακαλύφθηκαν αφού ξεβράστηκαν από τα νερά της πλημμύρας κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, δήλωσε ο Ντέσμοντ Μακένζι, υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινοτικής Ανάπτυξης της Τζαμάικα.

Περίπου τα τρία τέταρτα της χώρας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ρίτσαρντ Βέρνον, δήμαρχος του Μοντέγκο Μπέι, δήλωσε στο BBC ότι η μισή πόλη είχε αποκοπεί από την άλλη λόγω των πλημμυρών. Είπε ότι η προτεραιότητα είναι να «ελέγξουν αν όλοι είναι ζωντανοί».

Τζαμάικα: Η βοήθεια από τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ στέλνουν μια ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών στην Τζαμάικα για να αξιολογήσουν την κλίμακα των αναγκών μετά τον τυφώνα. Επίσημα αιτήματα για βοήθεια προήλθαν από την Αϊτή και τις Μπαχάμες, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η βοήθεια έρχεται μετά το κλείσιμο της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών (USAID) από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία ήταν η μεγαλύτερη υπηρεσία βοήθειας στον κόσμο, εν μέσω περικοπών στην εξωτερική βοήθεια κατά δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο κυκλώνας Μελίσσα δεν αναμένεται να φτάσει στη Βόρεια Αμερική, αλλά θα παραμείνει ένας τρομερός εξωτροπικός κυκλώνας όταν πλησιάσει τον Άγιο Ιωάννη, στη Νέα Γη, στον Καναδά την Παρασκευή το βράδυ.