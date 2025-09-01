Aνείπωτη τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 500 οι νεκροί από τον σεισμό - Δείτε εικόνες

Φόβοι από τις Αρχές για εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες από τον σεισμό μεγέθους 6 που έπληξε την ορεινή βορειοανατολική επαρχία Κουνάρ του Αφγανιστάν, καθώς διασώστες ερευνούσαν τα ερείπια σπιτιών αναζητώντας επιζώντες.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα μόνο χωριό, όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας, προσθέτοντας όμως ότι δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί ακριβή στοιχεία για τα θύματα σε μια περιοχή με διάσπαρτους οικισμούς και μακρά ιστορία σεισμών και πλημμυρών.

«Ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών είναι μεγάλος, αλλά επειδή η περιοχή είναι δύσκολα προσβάσιμη, οι ομάδες μας βρίσκονται ακόμη στο πεδίο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαραφάτ Ζαμάν, σε ανακοίνωση.

Εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Νατζιμπούλα Χανίφ, επικεφαλής πληροφόρησης της επαρχίας, ενώ πρόσθεσε ότι τα στοιχεία πιθανόν να αυξηθούν καθώς φτάνουν αναφορές από απομακρυσμένες περιοχές με ελάχιστους δρόμους.

The UN in Afghanistan is deeply saddened by the devastating earthquake that struck the eastern region & claimed hundreds of lives, injuring many more. Our teams are on the ground, delivering emergency assistance & lifesaving support. Our thoughts are with the affected communities

Οι διασώστες επιχειρούσαν σε πολλές περιοχές της ορεινής επαρχίας, όπου ο σεισμός σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε βάθος 10 χιλιομέτρων, ισοπεδώνοντας σπίτια από λάσπη και πέτρα, στα σύνορα με την επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα του Πακιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το Αφγανιστάν είναι επιρρεπές σε φονικούς σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά του Ινδικού Κους, όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας.

Μια σειρά σεισμών στα δυτικά της χώρας πέρυσι σκότωσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, υπογραμμίζοντας την ευαλωτότητα μιας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου σε φυσικές καταστροφές.

Αφγανιστάν: 500 νεκροί από τον σεισμό

Περίπου 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 1.000 έχουν τραυματιστεί από τον σεισμό που έπληξε την ανατολική περιοχή του Αφγανιστάν τη Δευτέρα, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση της χώρας, Radio Television Afghanistan (RTA).

Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν στην Καμπούλ δήλωσαν ότι εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν τον επίσημο αριθμό των θυμάτων, καθώς προσπαθούν να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πηγή: Reuters