Τουλάχιστον οκτώ οι νεκροί από την έκρηξη στο τζαμί στη Συρία: Αναζητούνται οι δράστες της επίθεσης

Βόμβα σε τέμενος στην πόλη Χομς της Συρίας κατά την προσευχή της Παρασκευής σήμερα (26/12) σκότωσε τουλάχιστον οκτώ άτομα και τραυμάτισε 18 άλλους, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Το τέμενος Ιμάμ Αλί ιμπν Άμπι Τάλιμπ, όπως μεταφέρει το beaumonterprise.com, βρίσκεται στην περιοχή Wadi al-Dhahab της Χομς, που κυριαρχείται από τη μειονότητα των Αλαουιτών, στη τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας.

🇸🇾 Suicide bombing at Imam Ali Shiite mosque in Homs, Syria



A suicide attacker detonated explosives inside the Imam Ali mosque in Homs during prayers.



At least 12 people have been killed and dozens injured, according to local sources.



Emergency services and security forces are… pic.twitter.com/dlgJflF9GL — NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2025

Σύμφωνα με το SANA, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι εκρηκτικές συσκευές είχαν τοποθετηθεί μέσα στο τέμενος. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες της επίθεσης, ενώ η Συριακή Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τοποθετήθηκε αστυνομικός κλοιός γύρω από το τέμενος.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί οι εντάσεις σε διάφορα μέρη της Συρίας, καθώς οι μακροχρόνιες θρησκευτικές, εθνοτικές και πολιτικές διαμάχες συνεχίζουν να αποσταθεροποιούν τη χώρα, ακόμα και αν οι μεγάλες στρατιωτικές συγκρούσεις έχουν μειωθεί.

Η χώρα έχει βιώσει αρκετά κύματα θρησκευτικών συγκρούσεων από την πτώση του Προέδρου Μπασάρ Άσαντ πέρσι. Ο Άσαντ, ο ίδιος Αλαουίτης, εγκατέλειψε τη χώρα και πήγε στη Ρωσία. Τα μέλη της μειονότητας αυτής έχουν υποστεί καταστολές.