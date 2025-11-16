Τουρίστας «λαμπάδιασε» τριώροφη ιστορική εκκλησία - Το μοιραίο λάθος που έκανε

Ολέθριο αποδείχθηκε το λάθος ενός τουρίστα που επισκέφτηκε ιερό ναό στην πόλη Τζιανγκσού της Κίνας και το τύλιξε στις φλόγες, προκαλώντας τεράστια καταστροφή στον χώρο.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης στο Wenchang Pavilion, στο όρος Φενγκχουάνγκ στην Τζανγκτζιαγκάνγκ, όταν για άγνωστο λόγο το τριώροφο κτήριο του ναού άρχισε να καίγεται από πάνω μέχρι κάτω, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί και περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς στις δασικές περιοχές που βρίσκονταν γύρω του, όπως αναφέρει το Unilad.

Ωστόσο, το μέγεθος της φθοράς που υπέστη ο ναός δείχνει την καταστροφή που άφησε η πυρκαγιά, με τμήματα της στέγης να καταρρέουν σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα για να βρεθούν τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η πυρκαγιά πιθανότατα προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση κεριών από έναν επισκέπτη μέσα στον ιστορικό χώρο.

Θετικό στην υπόθεση αποτελεί πως το τμήμα που καταστράφηκε δεν περιείχε κειμήλια πολιτιστικής κληρονομιάς και έτσι δεν χάθηκαν πολύτιμα αντικείμενα, όπως διαβεβαίωσαν οι αρχές.

A #fire broke out at Yongqing Temple, a 1,500-year-old historic site in Zhangjiagang, #Jiangsu, on Nov 12. The blaze, reportedly in a replica ancient-style building, is now mostly under control with no casualties reported. #China pic.twitter.com/keTHVpXpp4 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) November 12, 2025

Το Wenchang Pavilion τέθηκε σε λειτουργία το 2008 και είναι μία από τις πολλές σύγχρονες κατασκευές στο χώρο ενώ ο αρχικός ναός χρονολογείται ότι χτίστηκε το 536 κατά τη δυναστεία των Νότιων Λιανγκ στο όρος Φενγκχουάνγκ.

Πρόκειται για μέρος του ναού που στέγαζε το ασκητήριο του Σι Ναϊάν στο τέλος της δυναστείας Γιουάν και ήταν το μέρος όπου έγραψε το "Water Margin", ένα μυθιστόρημα που θεωρείται ένα από τα τέσσερα αριστουργήματα της κινεζικής λογοτεχνίας.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, οι τοπικές αρχές έχουν δεσμευτεί να λάβουν περαιτέρω μέτρα ανάλογα με τα ευρήματά τους, ενισχύοντας παράλληλα τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας για να μειώσουν τον κίνδυνο μιας ακόμη καταστροφικής πυρκαγιάς.

Αυτή η πυρκαγιά έρχεται μόλις δύο χρόνια αφότου οι φλόγες κατέστρεψαν έναν από τους πιο παλιούς ναούς στην Κίνα, σχεδόν μετατρέποντας το κτίριο σε σωρό στάχτης.

Ο Ναός του Μεγάλου Βούδα Shandan στην κομητεία Shandan της επαρχίας Gansu αποδεκατίστηκε από πυρκαγιά το 2023, με ένα γιγάντιο άγαλμα του Βούδα να τυλίγεται στις φλόγες. Παρόλο που η φωτιά σβήστηκε με επιτυχία και το άγαλμα φαινόταν να παραμένει εν μέρει άθικτο, \ τα πάντα γύρω του είχαν καταστραφεί.