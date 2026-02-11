Μενού

Τουρκία: Αλλάζει τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ο Ερντογάν

Σε δύο αλλαγές προχώρησε ο Ερντογάν αντικαθιστώντας τους επικεφαλής στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Τουρκίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν | AP Photos
Στην αντικατάσταση των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της χώρας προχώρησε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε έναν μίνι ανασχηματισμό του σχήματος της κυβέρνησης,

Όπως σημειώνει το Reuters ο επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ να αναλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης, αντί του Γιλμάζ Τουντς. Αντίστοιχα,  ο Ερντογάν διόρισε τον κυβερνήτη της επαρχίας Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργό Εσωτερικών στη θέση του Αλί Γερλίκαγια.

