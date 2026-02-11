Τουρκία: Αλλάζει τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ο Ερντογάν

Στην αντικατάσταση των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της χώρας προχώρησε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε έναν μίνι ανασχηματισμό του σχήματος της κυβέρνησης,
Όπως σημειώνει το Reuters ο επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ να αναλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης, αντί του Γιλμάζ Τουντς. Αντίστοιχα, ο Ερντογάν διόρισε τον κυβερνήτη της επαρχίας Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργό Εσωτερικών στη θέση του Αλί Γερλίκαγια.
