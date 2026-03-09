Τουρκία: Αρχίζει η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου - Αντιμέτωπος με 2.352 χρόνια φυλάκισης

Αρχίζει σήμερα, Δευτέρα (09/02), η δίκη του πρώην δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος κάθεται στο εδώλιο κατηγορούμενος - μαζί με εκατοντάδες άλλα άτομα - για την υπόθεση που αφορά τη «Δημοτική Αρχή της Κωνσταντινούπολης».

Η δίκη στο δικαστικό συγκρότημα της Σηλυβρίας είναι μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών στην Τουρκία.

Στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά 402 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 105 είναι προφυλακισμένοι, ενώ το κατηγορητήριο εκτείνεται σε περίπου 3.700 σελίδες. Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την προεδρία της χώρας, Εκρέμ Ιμάμογλου, κατηγορείται ως «ιδρυτής και ηγέτης της οργάνωσης».

Αντιμετωπίζει 142 κατηγορίες και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κινδυνεύει με ποινές που φθάνουν συνολικά έως και 2.352 χρόνια φυλάκισης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Ιμάμογλου

Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές αποδίδουν στον Ιμάμογλου ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση, που φέρεται να δρούσε στο πλαίσιο της δημοτικής διοίκησης.

Μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η δωροδοκία, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η απάτη εις βάρος δημόσιου οργανισμού.

Στο κατηγορητήριο αναφέρονται, επίσης, αδικήματα όπως διαφθορά σε διαγωνισμούς, εκβιασμός, απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων, παράνομη καταγραφή προσωπικών δεδομένων, καθώς και περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Πολιτική αντιπαράθεση

Η υπόθεση έχει λάβει έντονη πολιτική διάσταση στην Τουρκία.

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «κλοπή του αιώνα» και υποστηρίζουν ότι η ζημία υπερβαίνει τα 160 δισεκατομμύρια λίρες.

Αντίθετα, μέσα που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση εστιάζουν στη χρήση μυστικών μαρτύρων και στους περιορισμούς της δίκης, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία αποσκοπεί στην αποδυνάμωση ενός βασικού πολιτικού αντιπάλου του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η αντίδραση του Ιμάμογλου

Λίγο πριν από την έναρξη της δίκης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση.

«Η Τουρκία περνάει μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες για τη δημοκρατία στην ιστορία της. Η τελευταία αυλαία του σεναρίου που έχει γραφτεί εκ των προτέρων, της προσπάθειας να παρακαμφθεί η βούληση του λαού μέσω της δικαιοσύνης, ανοίγει τη Δευτέρα» έγραψε σε άρθρο του στην εφημερίδα Gazete Pencere.