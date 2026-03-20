Τουρκία: Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής - Δέχθηκε πυροβολισμούς από αγνώστους

Τραγικό τέλος είχε ο 21χρονος Τούρκος ποδοσφαιριστής Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/03/26) έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή Ουμράνιγιε της Κωνσταντινούπολης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο όχημα επέβαινε και ο ράπερ Κανμπέι, ο οποίος επέζησε της επίθεσης.
Ο καλλιτέχνης, εμφανώς συγκλονισμένος, αποχαιρέτησε τον φίλο του μέσω ανάρτησης, αναφέροντας ότι η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:00 και εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια.
Ο Κουντακτσί αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα Καρς 36 Σπορ, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία.
Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι για την υπόθεση συνελήφθη η μουσικός Αλέιν Καλαϊτσιόγλου, η οποία φέρεται να είναι πρώην σύντροφος του Κανμπέι. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος.
- «Ο Τσακ Νόρις δεν διαβάζει βιογραφίες, τις γράφει»: Η ζωή του ανθρώπου πίσω από τα memes του διαδικτύου
- «Τι κάνετε ρε παιδιά»: Τρένα παραβίασαν το κόκκινο οκτώ φορές μέσα σε λίγους μήνες
- Ίκερ Κασίγιας: Το «στενό μαρκάρισμα» σε 20χρονη καλλονή που προκάλεσε σάλο στην Ισπανία
- Γκαλερί Τσαγκαράκης για τους πίνακες: «Είναι προσωπική του περιουσία και συλλογή» - Τι λέει για το Ευαγγέλιο
