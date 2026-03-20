Τουρκία: Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής - Δέχθηκε πυροβολισμούς από αγνώστους

Τραγικό τέλος είχε ο 21χρονος Τούρκος ποδοσφαιριστής Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/03/26) έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή Ουμράνιγιε της Κωνσταντινούπολης.

Ümraniye’de, Rapçi Canbay ile sevgilisini barıştırmaya gittiği öne sürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. pic.twitter.com/qUHcPmVPUf — Pusholder (@pusholder) March 20, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο όχημα επέβαινε και ο ράπερ Κανμπέι, ο οποίος επέζησε της επίθεσης.

Ο καλλιτέχνης, εμφανώς συγκλονισμένος, αποχαιρέτησε τον φίλο του μέσω ανάρτησης, αναφέροντας ότι η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:00 και εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια.

Ο Κουντακτσί αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα Καρς 36 Σπορ, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι για την υπόθεση συνελήφθη η μουσικός Αλέιν Καλαϊτσιόγλου, η οποία φέρεται να είναι πρώην σύντροφος του Κανμπέι. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος.