Μενού

Τουρκία: Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής - Δέχθηκε πυροβολισμούς από αγνώστους

Σοκ στην Τουρκία από τη δολοφονία 21χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς από αγνώστους το βράδυ της Πέμπτης (19/03).

Reader symbol
Newsroom
τουρκια-ποδοσφαιριστης-δολοφονια
Δολοφονία ποδοσφαιριστή στην Τουρκία
  • Α-
  • Α+

Τραγικό τέλος είχε ο 21χρονος Τούρκος ποδοσφαιριστής Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/03/26) έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή Ουμράνιγιε της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο όχημα επέβαινε και ο ράπερ Κανμπέι, ο οποίος επέζησε της επίθεσης.

Ο καλλιτέχνης, εμφανώς συγκλονισμένος, αποχαιρέτησε τον φίλο του μέσω ανάρτησης, αναφέροντας ότι η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:00 και εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια.

Ο Κουντακτσί αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα Καρς 36 Σπορ, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι για την υπόθεση συνελήφθη η μουσικός Αλέιν Καλαϊτσιόγλου, η οποία φέρεται να είναι πρώην σύντροφος του Κανμπέι. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ