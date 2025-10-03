Μενού

Tουρκία: Δύο ύποπτοι πράκτορες της Μοσάντ στα χέρια της MIT

Στην Τουρκία προχώρησαν στις συλλήψεις δύο υπόπτων για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Τουρκία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου πράκτορα της Μοσάντ και την έναρξη ποινικής έρευνας κατά του Ισραήλ. Ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης έκανε λόγο για κατηγορίες απαγωγής, κλοπής οχημάτων και καταστροφής περιουσίας, με αφορμή την αναχαίτιση του στολίσκου «Sumud» από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ.

Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών (MIT) ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον Σερκάν Τσιτσέκ, γνωστό και ως Mohammed Fatih Keles, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Matron». Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, ο Τσιτσέκ φέρεται να στρατολογήθηκε μέσω WhatsApp από άτομο που ταυτοποιήθηκε, με αποστολή τον εντοπισμό φιλοπαλαιστίνιου ακτιβιστή στην Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι συνελήφθη και ο δικηγόρος Τουγρούλχαν Ντιπ, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία και ότι πουλούσε πληροφορίες σε ιδιωτικούς ντετέκτιβ που συνεργάζονταν με τη Μοσάντ.

Με πληροφορίες από το milliyet.com και το jpost.com

