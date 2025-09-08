Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα - Δύο νεκροί, 16χρονος ο δράστης

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σήμερα (08/09), σε αστυνομικό τμήμα κοντά στην Σμύρνη, στην Δυτική Τουρκία, με θύματα δύο αστυνομικούς, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Σύμφωνα με τον Γερλίκαγια, όσον αφορά τους τραυματίες, ο ένας από τους δύο βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης της επίθεσης, ένας 16χρονος, έχει συλληφθεί.

Εικόνες που μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και το οποίο αναμεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που δείχνει έναν νεαρό άνδρα να κρατά μια κυνηγετική καραμπίνα και να απομακρύνεται βιαστικά από το σημείο της επίθεσης.

«Καταδικάζω αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκιορέν στην Μπαλτσόβα», έγραψε στο Χ ο Τζεμίλ Τουγκάι δήμαρχος της Σμύρνης.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

