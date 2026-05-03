Τουρκία: Επιχειρηματίας σκότωσε εν ψυχρώ νεαρή δικηγόρο, επειδή του έκανε μήνυση

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για ένοπλη επίθεση στην περιοχή Gürsu της Προύσας στην Τουρκία, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η δικηγόρος Χατισέ Κοτσαεφέ και τραυματίστηκε η αδερφή της, με κύριο ύποπτο έναν 49χρονο επιχειρηματία, τον Χακί Τσετίν.

Στο περιστατικό που έλαβε χώρα στη γειτονιά Ağaköy στις 29 Απριλίου, επικράτησε ένταση μεταξύ της κυρίας Κοτσαεφέ και του Τσετίν, διότι η νεαρή δικηγόρος είχε μηνύσει τον άντρα εκ μέρους της αδλεφής της, για οικονομικές διαφορές που είχε με την τελευταία.

Bursa’da ablasına ait meyve deposu önünde uğradığı silahlı saldırıda 26 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti. Olayın, avukat kadının ablasının 5 milyon TL’lik alacağına ilişkin açtığı davayı geri çekmemesi üzerine yaşandığı öğrenildi.



Ablasına ait alacağın… pic.twitter.com/uiypGpkWIT — TKR (@TKRgazete) April 30, 2026

Ο 49χρονος φέρεται να άνοιξε πυρ από το εσωτερικό του αυτοκινήτου εναντίον του πατέρα και των δύο γυναικών, που περπατούσαν μπροστά από αποθήκη επιχείρησης της αδελφής της, μεταφέρει η Milliyet.

Στην επίθεση, η αδελφή της Χατισέ τραυματίστηκε στο γόνατο, ενώ η δικηγόρος δέχτηκε σφαίρα στο στήθος. Η Κοτσαεφέ, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να σωθεί παρά τις ιατρικές παρεμβάσεις.

Τουρκία: Προσχεδιασμένη η δολοφονία

Σύμφωνα με ισχυρισμούς, οι εντάσεις κλιμακώθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών μετά την μήνυση που κατατέθηκε από την Κοτσαεφέ, εκ μέρους της αδελφής της.

Υποστηρίζεται ότι ο ύποπτος αναστατώθηκε και εξαπέλυσε απειλές επειδή τη διαδικασία χειριζόταν συγγενικό πρόσωπο της ενάγουσας. Την ημέρα του περιστατικού, αναφέρεται ότι ο Τσετίν έφτασε στην περιοχή με αυτοκίνητο, ανέκοψε τις δύο αδερφές και τον πατέρα τους.

Οι τρεις τους βρίσκονταν έξω από αποθήκη οποροκηπευτικών, που χρησιμοποιούσε η αδελφή του θύματος για την επιχείρηση μαναβικής της. Ο Τσετίν τούς πυροβόλησε μέσα από το αυτοκίνητό του.

Μετά από επιτυχημένη επιχείρηση του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, επτά άτομα που εμπλέκονταν στο περιστατικό συνελήφθησαν.

Bursa'da avukat Hatice Kocaefe, ablasının 5 milyonluk alacak davasını geri çekmediği için borçlu tarafından vurularak öldürüldü!#avukat #haticekocaefe pic.twitter.com/qaHoOhWtKn — İbrahim Konar (@ibrahimkonar) April 29, 2026

Κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία, ο Τσετίν υποστήριξε ότι το περιστατικό δεν ήταν σχεδιασμένο, λέγοντας: «Δεν έστησα ενέδρα, τους είδα τυχαία. Πυροβόλησα στα πόδια τους χωρίς να βγω από το αυτοκίνητο».

Ο ύποπτος υπερασπίστηκε επίσης τον εαυτό του λέγοντας: «Η πρόθεσή μου δεν ήταν να σκοτώσω. Πυροβόλησα κατά λάθος τη δικηγόρο».

Ωστόσο, το υλικό από κάμερα ασφαλείας που περιλαμβάνεται στον φάκελο της έρευνας αποκάλυψε ότι ο ύποπτος είχε φτάσει στην πλατεία του χωριού λίγο πριν από το περιστατικό. Οι εικόνες δείχνουν τον ύποπτο να περιπλανιέται στην ίδια περιοχή και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς το σημείο όπου έλαβε χώρα η επίθεση.

Στην κατάθεσή του, ο ύποπτος ανέφερε ότι πυροβόλησε αφού είδε την ενάγουσα. και σταμάτησε να πυροβολεί όταν παρατήρησε άλλα άτομα στην περιοχή. Εξήγησε ότι τράπηκε γρήγορα σε φυγή μετά το περιστατικό και προσπάθησε να κρυφτεί πηγαίνοντας σε διαφορετικά μέρη. Ο ύποπτος, ο οποίος αργότερα συνελήφθη στο σπίτι όπου κρυβόταν, παρέδωσε επίσης το όπλο που χρησιμοποίησε στο περιστατικό στην αστυνομία.

Ο 49χρονος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η έρευνα για το περιστατικό από τις ομάδες Δημόσιας Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος της Επαρχίας της Προύσας συνεχίζεται.