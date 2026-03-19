Τουρκία: Επιστολή «διαμαρτυρίας» σε ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιστολή «διαμαρτυρίας» για τους Patriot που έχουν τοποθετηθεί στην Κάρπαθο, απέστειλε η Τουρκία σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τουρκικές πηγές υποστηρίζουν στη Milliyet ότι η Ελλάδα δημιουργεί νέα δεδομένα στο Αιγαίο με εξοπλισμούς στα νησιά και ότι πρόκειται για «προκλητική πολιτική», ενώ αφήνουν αιχμές για το ότι η Ελλάδα δεν ενεργεί μόνη της και έχει εξωρτερική βοήθεια, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ εννοώντας το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι τέτοιες ενέργειες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο.

Με τη σειρά του, ο Ιωάννης Βαληνάκης, πρώην Υφυπουργός Εξωερικών, χαρακτήρισε στον τηλεοπτικό σταθμό, «αρνητική» την εξέλιξη και τονίζει ότι έίναι σημαντικό το ΝΑΤΟ και η ΕΕ να στηρίξουν την Ελλάδα που όπως δήλωσε: «δεν έχουν στηρίξει με σαφήνεια ποτέ τη χώρα», σε αντίθεση με τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν ιρανικό πύραυλο στην Σαουδική Αραβία

Την ίδια στιγμή τα τουρκικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι «πρέπει να υπάρξουν επιθετικές αντιδράσεις της Άγκυρας», εννοώντας ότι πρέπει να πετούν F16 πάνω στα νησιά του Αιγαίου.