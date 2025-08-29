Τουρκία: Η στιγμή που δολοφονούν εν ψυχρώ πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η είδηση για την εν ψυχρώ δολοφονία του πρώην προέδρου του αθλητικού συλλόγου Alemdağ, Τουντσάι Μερίτς, την ώρα που εκείνος βρισκόταν σε καφετέρια στην Κωνσταντινούπολη.

Στο βίντεο, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, ο ύποπτος μπαίνει στο κατάστημα, πλησιάζει, βγάζει όπλο και πυροβολεί από πίσω τον ανυποψίαστο άνδρα. Οι πελάτες ουρλιάζουν και κάποιοι φαίνεται να τρέχουν να γλιτώσουν, ενώ άλλοι κρύβονται κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτού.

Ο Μερίτς, ο οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία είναι ένας 17χρονος, που προσπάθησε να διαφύγει προς το εξωτερικό αλλά εντοπίστηκε στην Αδριανούπολη, όπου και συνελήφθη. Μάλιστα αναζητείται και ένας 44χρονος, πιθανός συνεργός του.



