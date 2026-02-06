Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ καταγράφηκε την Παρασκευή (6/2) στην ανατολική Τουρκία. Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημερομηνία, πριν από τρία χρόνια, είχε σημειωθεί ο φονικός σεισμός που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 4,5 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 55 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της περιοχής Ερζινκάν και 22 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Ρεφαχίγε.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές όπως το Ελαζίγ, η Τραπεζούντα, το Αντιγιαμάν, η Μαλάτεια, καθώς και σε γειτονικές επαρχίες, ενώ τη στιγμή του σεισμού κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.
