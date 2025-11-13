Τουρκία: Καθηλώνει όλα τα μεταγωγικά C-130 μετά την πολύνεκρη συντριβή - Η ανακοίνωση του Ερντογάν

Γειωμένα θα παραμείνουν τα αεροσκάφη C-130 της Τουρκίας έως ότου οι Αρχές βγάλουν συμπεράσματα για τα αίτια της πτώσης του τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού την περασμένη Τρίτη στη Γεωργία.

Η σφοδρή συντριβή είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να αναλύουν το μαύρο κουτί του αεροσκάφους το οποίο βρίσκεται στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο, είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία της συντριβής αυτή την εβδομάδα. Επιπλέον, αναφέρει ότι το αεροσκάφος αγοράστηκε από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και είχε υποβληθεί στις απαραίτητες εκσυγχρονίσεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συντήρησής του πριν έναν μήνα.

Ερντογάν: «Βρέθηκε το μαύρο κουτί του C-130»

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές βρήκαν το μαύρο κουτί του τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροπλάνου, το οποίο συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Όπως είπε ο Ερντογάν, μια ομάδα που απαρτίζεται από 46 άτομα, εστάλη από την Τουρκία για να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από κοινού με τις γεωργιανές αρχές.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Σοκαρισμένη από τη συντριβή του C-130 η Τουρκία

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίσθηκαν αργά χθες το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Και οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν στο αεροπλάνο έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο στρατιωτικό συμβάν στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Τα C-130 Hercules είναι αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin και παράγονται από τη δεκαετία του 1950. Εξακολουθούν να είναι πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο.