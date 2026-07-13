Τουρκία: Νέο «τσουνάμι» εκκαθαρίσεων – 1.000 εντάλματα σύλληψης λίγο πριν τη 10η επέτειο του πραξικοπήματος

Εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη σχεδόν 1.000 υπόπτων που συνδέονται με το δίκτυο Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Στις 15 Ιουλίου 2016, μια μερίδα του στρατού επιχείρησε να ανατρέψει την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως αποτέλεσμα περισσότερους από 250 νεκρούς και 2.000 τραυματίες κατά τη διάρκεια του χάους που ακολούθησε.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε τον πρώην σύμμαχό του, τον μουσουλμάνο ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος ζούσε στις ΗΠΑ και πέθανε το 2024, ότι ενορχήστρωσε το πραξικόπημα μέσω της οργάνωσής του FETO.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Άγκυρα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως το 2018 και προχώρησε σε σαρωτικές εκκαθαρίσεις στον στρατό, στην αστυνομία, στα μέσα ενημέρωσης, στη δικαστική εξουσία και τη δημόσια διοίκηση γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων μελών του διπλωματικού σώματος και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί και δεκάδες χιλιάδες έχουν απολυθεί και εξαναγκαστεί σε εξορία, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην τουρκική κοινωνία.

Σήμερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, πρώην εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης και ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί χαρακτήρισαν τα τελευταία εντάλματα σύλληψης «μεγάλη εκστρατεία εκκαθάρισης». Δήλωσαν ότι η αστυνομία αναζητά «968 υπόπτους» σε μια προσπάθεια να εξαλείψει υπόπτους που συνδέονται με την «τρομοκρατική» οργάνωση FETO.

«Η βούληση του έθνους μας και η επιβίωση του κράτους μας απειλούνται από το δίκτυο προδοτών FETO/PDY και ο αγώνας μας εναντίον του συνεχίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα όπως την πρώτη μέρα», τόνισαν οι δύο υπουργοί στο X, χρησιμοποιώντας ένα ακρωνύμιο για την «παράλληλη κρατική δομή» που η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι έχουν δημιουργήσει οι γκιουλενιστές.

Το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 θεωρείται σημείο καμπής στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, το οποίο επέτρεψε στον Ερντογάν να εδραιώσει την κυριαρχία του στη χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τσιφτσί έστειλε επιστολή στους κυβερνήτες των 81 επαρχιών της Τουρκίας, περιγράφοντας τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου 2016 ως «ένα θεμελιώδες και αναμφισβήτητο σημείο καμπής».

