Τουρκία: Σεισμός 6,1 βαθμών ταρακουνάει τη χώρα - Αισθητός σε Μυτιλήνη και Χιο

Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα την Τουρκία, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως στη στη Μυτιλήνη και τη Χιο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χλμ., σύμφωνα με το GFZ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλικεσίρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 6 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και των γύρω επαρχιών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.