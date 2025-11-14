Τουρκία: Σενάριο θρίλερ με την πτώση του C-130 - «Εκτόξευση πυραύλου ή drone από τη Γεωργία»

Ένα εφιαλτικό για τη γεωπολιτική σταθερότητα σενάριο κυκλοφορεί στην Τουρκία, με δημοσιογραφικές πηγές να αναφέρουν πως ενδέχεται το στρατιωτικό μεταγωγικό C-130 να είχε χτυπηθεί από αντιαεροπορικό πύραυλο.

Όπως αναφέρεται στο ΣΚΑΙ, στη γείτονα επικρατεί έκδηλη ανησυχία και πένθιμο κλίμα, καθώς μόλις χθες, μετά την τραγωδία της συντριβής, σημειώθηκε νέο αεροπορικό δυστύχημα, αφού τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη πάνω από την Κροατία, με τον πιλότο να χάνει τη ζωή του.

Σαν να μην έφτανε αυτό, διακινούνται τώρα σενάρια που προσπαθούν να εξετάσουν οι αρχές, με ένα να θέλει το C-130 να συγκρούστηκε με ελικόπτερο.

C-130: Σενάρια για αντιαεροπορικό πύραυλο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, υπάρχουν πληροφορίες από δημοσιογράφους πως ίσως ήταν η εκτόξευση αντιαεροπορικού πυραύλου από την Άμυνα κάποιας διπλανής χώρας όπως η Γεωργία, ή ακόμα και η ενεργοποίηση κάποιου εχθρικού drone «καμικάζι», που έριξε το μεταγωγικό.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, τα πιο πιθανά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές και η ομάδα άνω των 40 ερευνητών και επιστημόνων που έχουν σταλεί στον τόπο της συντριβής, έχουν να κάνουν με ατύχημα και όχι με επίβουλη ενέργεια.