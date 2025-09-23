Τουρκία: Σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα της Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin, ασκώντας παράλληλα πιέσεις ώστε κάποια από τα εξαρτήματά τους να παράγονται στη χώρα του, όπως μεταδίδει σήμερα το Bloomberg News.

Ακόμα, ο Ερντογάν επιδιώκει να αντισταθμίσει τις πληρωμές για τα αμερικανικά αεροσκάφη με συμφωνίες για τουρκικά προϊόντα αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρεται στο τηλεγράφημα, το οποίο επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή. Η εξέλιξη έρχεται πριν την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου.