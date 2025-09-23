Μενού

Τουρκία: Σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin

Η Τουρκία σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες αεροσκάφη από τη Boeing και τη Lockheed Martin ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Ερντογάν.

Reader symbol
Newsroom
Turkish Airlines
Turkish Airlines | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροπλάνα της Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin, ασκώντας παράλληλα πιέσεις ώστε κάποια από τα εξαρτήματά τους να παράγονται στη χώρα του, όπως μεταδίδει σήμερα το Bloomberg News.

Ακόμα, ο Ερντογάν επιδιώκει να αντισταθμίσει τις πληρωμές για τα αμερικανικά αεροσκάφη με συμφωνίες για τουρκικά προϊόντα αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρεται στο τηλεγράφημα, το οποίο επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή. Η εξέλιξη έρχεται πριν την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ