Τεράστιο σκάνδαλο με ναρκωτικά έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται διάσημοι τραγουδιστές, ηθοποιοί και influencers, πολλοί εκ των οποίων είναι γνωστοί και στο ελληνικό κοινό.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Milliyet, το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης για Λαθρεμπόριο, Ναρκωτικά και Οικονομικά Εγκλήματα διενήργησε μεγάλη επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στο πλαίσιο έρευνας για τη χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών από πρόσωπα της δημόσιας ζωής.

Οι αρχές προχώρησαν σε 18 προσαγωγές, ζητώντας από τους εμπλεκόμενους να δώσουν καταθέσεις και δείγματα αίματος.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που προσήχθησαν βρίσκονται:

το γνωστό influencer ζευγάρι Dilan και Engin Polat, οι τραγουδίστριες Hadise Açıkgöz και İrem Derici, οι ηθοποιοί Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, και η δικηγόρος Feyza Altun.

Η εισαγγελία, σύμφωνα με το CNN Türk, τόνισε ότι κανείς από τους προσαχθέντες δεν τέθηκε υπό κράτηση.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Χαντισέ (σαAçıkgöz), γνωστή στο ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή της στη Eurovision 2009 με το τραγούδι “Düm Tek Tek”. Μετά την αποχώρησή της από το αστυνομικό τμήμα, η τραγουδίστρια έγραψε στο Instagram:

«Είμαι το ίδιο μπερδεμένη όπως κι εσείς».

Λίγες ώρες αργότερα ανάρτησε φωτογραφίες από συναυλία της στην Άγκυρα, δείχνοντας πως προσπαθεί να συνεχίσει κανονικά τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, σύμφωνα με τη Milliyet, οι ερευνητές υπέβαλαν στους υπόπτους ερωτήσεις όπως:

«Κάνετε χρήση ναρκωτικών ουσιών;»

«Έχετε έρθει ποτέ σε επαφή με άτομα που εμπορεύονται ναρκωτικά;»

«Έχετε βρεθεί ποτέ σε χώρο όπου γινόταν χρήση ναρκωτικών;»

«Έχετε δει κάποιον να κάνει χρήση;»

«Έχετε δημοσιεύσει ποτέ κάτι που να ενθαρρύνει ή να προωθεί τη χρήση ναρκωτικών;»

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο σάλο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση της εμπλοκής των επωνύμων.