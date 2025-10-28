Τουρκία: Σοκαριστικές εικόνες από τον σεισμό 6,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν κτίρια

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ ταρακούνησε την Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας, με επίκεντρο την επαρχία Μπαλικεσίρ. Η δόνηση, που είχε μικρό εστιακό βάθος περίπου 6 χιλιομέτρων, έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μεγάλες πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη και η Προύσα, ενώ αναφορές υπήρξαν και από νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Ο έπαρχος της περιοχής Σιντιργκί, Ντογούκαν Κογιούντζου, δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, τονίζοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απώλειες ζωών. «Υπάρχουν καταστροφές σε ορισμένα σημεία, αλλά δεν έχουμε λάβει αρνητικές ειδήσεις από τα χωριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί απευθείας από τη δόνηση, ωστόσο 19 άτομα τραυματίστηκαν στον πανικό που προκλήθηκε, κυρίως από πτώσεις ή άλματα κατά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από κτίρια. Τέσσερις από αυτούς έλαβαν ήδη εξιτήριο, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων χαρακτηρίζεται καλή.
Η νύχτα κύλησε με τους κατοίκους να παραμένουν σε επαγρύπνηση, φοβούμενοι μετασεισμούς. Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους σε κτίρια και υποδομές, ενώ η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.
