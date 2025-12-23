DW: Τουρκικά ΜΜΕ για την Τριμερή - «Συμμαχία του κακού» και φόβοι για νέο άξονα

Έντονη αναστάτωση προκάλεσε στην Τουρκία η χθεσινή τριμερής συνάντηση Μητσοτάκη–Νετανιάχου–Χριστοδουλίδη στην Ιερουσαλήμ, με τον τουρκικό Τύπο να υιοθετεί εξαιρετικά σκληρή ρητορική.

Πολλά μέσα ενημέρωσης μιλούν ανοιχτά για «συμμαχία του κακού» και για έναν νέο άξονα Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ που στρέφεται ευθέως κατά της Άγκυρας.

Η φιλοκυβερνητική Sabah έκανε λόγο για «κοινούς λογαριασμούς στο τρίγωνο του κακού», υπογραμμίζοντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την ώρα που τουρκική αντιπροσωπεία βρισκόταν στη Δαμασκό.

Η εφημερίδα συνέδεσε την Τριμερή με την αστάθεια στη Συρία και τη συνεργασία των Κούρδων της Συρίας με το Ισραήλ, στοιχείο που η Άγκυρα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Hürriyet και Milliyet υποστηρίζουν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει να ανακόψει την ενισχυόμενη τουρκική επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, Αθήνα και Λευκωσία επιδιώκουν στενότερη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, ενώ ενδιαφέρονται και για ρόλο στη σχεδιαζόμενη δύναμη ασφαλείας στη Γάζα.

Η Milliyet φιλοξενεί επίσης αποσπάσματα από ισραηλινά ΜΜΕ, τα οποία παρουσιάζουν την Τριμερή ως μια στρατηγική απάντηση στην τουρκική ισχύ.

Η Israel Hayom κάνει λόγο για «ενίσχυση του άξονα Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου», χαρακτηρίζοντας τη Σύνοδο «πιο κρίσιμη από ποτέ».

Το Channel 7 ερμηνεύει τις δηλώσεις Νετανιάχου ως σαφές μήνυμα προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να ελέγξουν τα εδάφη μας, να το ξεχάσουν».

Ακόμη πιο αιχμηρό το Ynet, το οποίο μιλά για «ισχυρή συμμαχία απέναντι στον κοινό εχθρό, την Τουρκία», κάνοντας λόγο για σχεδιασμό «δύναμης ταχείας επέμβασης» στην περιοχή.

Το Channel 14 χαρακτηρίζει τη Σύνοδο «καθοριστική για την τύχη της Ανατολικής Μεσογείου», σημειώνοντας ότι οι τρεις χώρες εμφανίζονται αποφασισμένες να αποτρέψουν οποιαδήποτε τουρκική διεύρυνση επιρροής.

Παράλληλα, η Άγκυρα παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις στη Συρία, όπου η συνεργασία των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων - με κυρίαρχο ρόλο των Κούρδων - με το Ισραήλ θεωρείται από την τουρκική πλευρά παράγοντας αστάθειας.

Με μόλις εννέα ημέρες να απομένουν για την προθεσμία ένταξης των Κούρδων στον συριακό εθνικό στρατό, η κατάσταση παραμένει ρευστή και δυνητικά εκρηκτική.

Με πληροφορίες από την Deutsche Welle/