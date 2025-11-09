Τουρκική πρόκληση στην νεκρή ζώνη στην Κύπρο: «Δεν είναι θετική εξέλιξη» λέει ο Χριστοδουλίδης

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η νέα προκλητική ενέργεια των κατοχικών δυνάμεων της Τουρκίας, οι οποίες παρενόχλησαν Ελληνοκύπριο αγρότη μέσα στη νεκρή ζώνη στη Δένεια, την ώρα που οι δύο κοινότητες στην Κύπρο προσπαθούν να βελτιώσουν το κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στο περιστατικό μετά την εκδήλωση «Ημέρα Μνήμης Κρατητηρίων», προς τιμήν των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, δηλώνοντας ότι έχει ενημερωθεί πλήρως για όσα συνέβησαν και ότι από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι αναγκαίες διεργασίες, «ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα».

Σε ερώτηση για το εάν οι τουρκικές προκλήσεις επηρεάζουν τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών, ο κ. Χριστοδουλίδης παραδέχθηκε ότι «πρόκειται για αρνητικές εξελίξεις» τη στιγμή που γίνεται προσπάθεια «να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα» για διάλογο.

Το χρονικό

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, όταν στρατιωτικό όχημα των κατοχικών δυνάμεων εισήλθε στη νεκρή ζώνη κοντά στη Δένεια για να εκδιώξει Ελληνοκύπριο γεωργό που καλλιεργούσε το χωράφι του.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, γύρω στις 10:00 το πρωί το όχημα κινήθηκε απειλητικά προς τον αγρότη, ζητώντας του να αποχωρήσει. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), τα οποία συνόδευσαν τον γεωργό εκτός περιοχής.

Αφού αποχώρησαν όλοι, το όχημα των κατοχικών δυνάμεων επέστρεψε προσωρινά, όπως και τα μέλη του ΟΗΕ λίγο αργότερα, μέχρι να διασφαλιστεί ότι η ένταση δεν θα κλιμακωθεί.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Άμυνας, ενώ η Λευκωσία αναμένεται να προβεί σε διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη.