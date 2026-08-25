Τους έξι μήνες «κλείνει» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: 20 νεκροί και 68 επεισόδια στα Στενά του Ορμούζ

Τα γεωπολιτικά κομβικά Στενά του Ορμούζ έχουν δει έως σήμερα (25/8) έξι μήνες του πολέμου τον οποίο κήρυξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν στη Μέση Ανατολή, ενώ πολλά εμπορικά πλοία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο στη θαλάσσια περιοχή.

Συνολικά, έχουν επιβεβαιωθεί 68 «συμβάντα» από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) -- στον Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα: κατά μέσον όρο καταγράφεται ένα κάθε 2,5 ημέρες.

Τουλάχιστον 20 ναυτικοί ή λιμενεργάτες έχουν σκοτωθεί στα επεισόδια αυτά, άλλοι 35 έχουν τραυματιστεί κι ένας χαρακτηρίζεται επισήμως αγνοούμενος, κατά τα στοιχεία του οργανισμού, που ανήκει στο σύστημα του ΟΗΕ.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Ο ναυτικός απολογισμός

Σχεδόν στα μισά από τα «συμβάντα» έγιναν στόχοι πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, στο 20% των περιπτώσεων πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και στο 15% πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, χαρακτηρίζει τα 47 από τα «συμβάντα» αυτά «επιθέσεις».

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Τα περισσότερα από τα πλοία που χτυπήθηκαν έπλεαν υπό σημαία Λιβερίας (13), ακολουθούμενα από πλοία εγγεγραμμένα στον νηογνώμονα του Παναμά (10) και των νήσων Μάρσαλ. Πλοία υπό ιρανική σημαία στοχοποιήθηκαν σε τέσσερα από τα «συμβάντα».

Από την αρχή της σύρραξης, την 28η Φεβρουαρίου, ως την υπογραφή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, στα μέσα Ιουνίου, σημειωνόταν ένα συμβάν κάθε 2,3 ημέρες.

Τα επεισόδια την περίοδο αυτή είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 19. Όλα καταγράφτηκαν στον Κόλπο, ανατολικά και δυτικά του Ορμούζ, καθώς και στα ανοικτά των ακτών του Ιράκ, του Ιράν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, περί την 7η Ιουλίου, η συχνότητά τους είχε υποδιπλασιαστεί, με ένα επεισόδιο κάθε 4,6 ημέρες. Κανένας ναυτικός ή λιμενεργάτης δεν αναφέρθηκε πως σκοτώθηκε, τραυματίστηκε ή κηρύχτηκε αγνοούμενος την περίοδο αυτή.

Τα τέσσερα στα πέντε συμβάντα την ίδια περίοδο ήταν συγκεντρωμένα στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ακτών του Ομάν, κοντά στο πιο στενό σημείο της θαλάσσιας οδού, κατά μήκος πορείας που δεν έχει εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές.

Αφού η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης ακυρώθηκε, η συχνότητα εντάθηκε σε επίπεδο σχεδόν ίσο με εκείνο πριν από τις διαπραγματεύσεις· με άλλα λόγια καταγράφεται ένα επεισόδιο κάθε σχεδόν τρεις ημέρες κατά μ.ό., πάντα κατά τα δεδομένα του ΔΝΟ.