Τους μάγευε και τους... άδειαζε: Το μοντέλο που έγινε εφιάλτης για ηλικιωμένους στο Λος Άντζελες

Μια 27χρονη γυναίκα, πρώην μοντέλο του περιοδικού Penthouse, που κυκλοφορεί με Porsche, φέρεται να αποπλανεί μοναχικούς ηλικιωμένους άνδρες σε μια χλιδάτη περιοχή του Μάλιμπου στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια να τους διαρρηγνύει τα σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες αναζητά τη γυναίκα, που είναι γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Μία Βεντούρα Σοσάνα ή Σάνα, και φέρεται να συνδέεται με σειρά διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες, έπειτα από γνωριμίες μέσω διαδικτυακών εφαρμογών ραντεβού.

«Η ύποπτη Adva Lavie συμμετείχε σε σειρά διαρρήξεων σε κατοικίες σε όλη την κομητεία του Λος Άντζελες, στοχεύοντας ηλικιωμένους άνδρες, τους οποίους προσέγγιζε μέσω social media, παριστάνοντας τη σύντροφο ή τη φίλη τους», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι Αρχές πρόσθεσαν ότι οδηγεί ένα μαύρο SUV Porsche και ένα λευκό Mercedes-Benz.

Η Λαβί, γνωστή στο χώρο της ερωτικής βιομηχανίας ως «Μία Βεντούρα», είχε αναδειχθεί ως Penthouse Pet του Ιουλίου 2023 και παρουσιαζόταν ως η πρώτη Ισραηλινή σταρ του OnlyFans. Σύμφωνα με το βιογραφικό της, μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ και υπηρέτησε στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πριν ακολουθήσει καριέρα στο μόντελινγκ.

Το προφίλ που «μπερδεύει»

Το προφίλ της στο Penthouse την περιγράφει ως «γοητευτική αεροσυνοδό διεθνών πτήσεων» που «συνεχίζει να αγαπά τα ταξίδια, παρότι έχει εγκαταλείψει τη δουλειά της στους αιθέρες».

Η ίδια δηλώνει ότι ο ιδανικός της σύντροφος είναι «κάποιος με χιούμορ, εξυπνάδα, φιλοδοξία και καλή φυσική κατάσταση» — όμως, όπως σχολίασε δηκτικά η αστυνομία, «τώρα έχει προσθέσει στο βιογραφικό της και τον τίτλο της φυγά».

Οι Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει πόσες διαρρήξεις συνδέονται με τη δράση της, αλλά ζητούν από οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες — ή μπορεί να της κανονίσει «ραντεβού» με το αστυνομικό τμήμα — να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Η γυναίκα περιγράφεται ως ύψους 1,70 μ., βάρους περίπου 47 κιλών, με καστανά μαλλιά και μάτια.