Σε μία τραγική κατάληξη, γνωστοποιήθηκε πως στην 11χρονη που είχε εξαφανιστεί στη Γαλλία, ανήκει τελικά η σορός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ, όπως επιβεβαίωσε η νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εισαγγελίας του Αζέν, η σορός του παιδιού που βρέθηκε χθες το βράδυ και υποβλήθηκε σήμερα σε νεκροψία ταυτοποιήθηκε και ανήκει πράγματι στην 11χρονη, κατά το ΣΚΑΙ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η εισαγγελία του Αζέν προχώρησε σε αλλαγή του κατηγορητηρίου. Πλέον, η δικαστική έρευνα διεξάγεται για τα αδικήματα της απαγωγής, της παράνομης κατακράτησης και της δολοφονίας ανηλίκου κάτω των 15 ετών.

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Αναφορικά με τα αίτια του θανάτου, οι ιατροδικαστές δεν είναι για την ώρα σε θέση να τα προσδιορίσουν με ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό έχουν ήδη διαταχθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη συμπληρωματικές εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις.

Η σορός που εντοπίστηκε την Πέμπτη (4/6) «φορούσε ρούχα παρόμοια με αυτά» της 11χρονης Λιανά τη στιγμή της εξαφάνισής της.

Αυτό αποκάλυψε χθες ο εισαγγελέας της Αζέν, προσθέτοντας ότι αναμενόταν να γίνει νεκροψία προκειμένου «να αναγνωριστεί επίσημα η σορός και να εξαχθούν ιατροδικαστικά συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια θανάτου».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κάλεσε σήμερα τον υπουργό Εσωτερικών, τον υπουργό Δικαιοσύνης και άλλους σχετικά με την υπόθεση της 11χρονης αγνοούμενης, που έχει προκαλέσει κοινωνική κατακραυγή για παραλείψεις των δικαστικών αρχών και για χαμένες ευκαιρίες για παρέμβαση, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

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Η 11χρονη, η οποία επί του παρόντος αναφέρεται μόνο με το μικρό της όνομα, καταγράφηκε ως αγνοούμενη στη μικρή πόλη της νότιας Γαλλίας, τη Φλεράνς, στις 29 Μαΐου έπειτα από το μεσημεριανό σχόλασμα.

Ο ύποπτος, ο οποίος έχει συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, είναι ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.

Πολιτικά πρόσωπα τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, περιλαμβανομένων του ακροδεξιού ηγέτη Ζορντάν Μπαρντελά και της ηγέτιδας των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ, επωφελήθηκαν από την υπόθεση κάνοντας λόγο για επίδειξη δυσλειτουργίας της δικαιοσύνης και αποτυχία προστασίας των γυναικών και των παιδιών από τη σεξουαλική βία.

«Έχουμε μια οικογένεια που πενθεί. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό», δήλωσε ο Γκρέγκορι Μπομπατό, ο δήμαρχος της Φλεράνς, σε συνέντευξή του στο δίκτυο BFM.

«Ως υπουργός είμαι έντρομος και ως πατέρας ακόμη περισσότερο από αυτή την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίσσεται», δήλωσε χθες το απόγευμα στους δημοσιογράφους ο Ζεράλντ Νταρμανέν, ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα διενεργήσουν από κοινού έρευνα για την αποτυχία διερεύνησης των καταγγελιών εις βάρος του υπόπτου, περιλαμβανομένου ενός αιτήματος από το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα να ερευνηθεί το άτομο αυτό, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Τα πορίσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν και θα ληφθούν μέτρα, κατέληξε ο Νταρμανέν.