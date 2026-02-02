Τραγικό τέλος για σκιέρ στην Ιαπωνία όταν πιάστηκε το σακίδιό της στο lift

Τραγικό τέλος βρήκε νεαρή σκιέρ στην Ιαπωνία. Το σακίδιό της πιάστηκε στο lift, αφήνοντάς την μετέωρη.

Η αστυνομία του Ναγκάνο Ομάτσι δήλωσε ότι η 22χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά το ατύχημα την Παρασκευή (30/01) στο ορεινό θέρετρο στην κοιλάδα Χακούμπα, έναν δημοφιλή προορισμό για σκι στην κεντρική Ιαπωνία.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εσπευσμένα, ωστόσο κατέστη αδύνατο να σωθεί η ζωή της.

«Επειδή ο ιμάντας στήθους του σακιδίου ήταν δεμένος, το σακίδιο δεν αποκολλήθηκε από το σώμα της και παρασύρθηκε» δήλωσε, σε ανακοίνωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και διευθυντής της εταιρείας.

Υπάλληλος πάτησε, αμέσως, το κουμπί ακινητοποίησης του lift, αλλά ήταν ήδη αργά. Η εταιρεία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και δεσμεύτηκε να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας.

Η Ιαπωνία θεωρείται ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για χιονοδρομικά στην Ασία και προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών κάθε χρόνο.