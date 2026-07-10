Τραγικός απολογισμός στην Ισπανία: 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στις φονικές πυρκαγιές

Τουλάχιστον 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν από μια πυρκαγιά στη νότια Ισπανία, ενώ 23 αγνοούνται, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονταν να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο θανατηφόρες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας Ισπανός, ενώ οι υπόλοιποι φαίνεται να ήταν αλλοδαποί που αγνόησαν τις οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους, προσπαθώντας αντ' αυτού να διαφύγουν με αυτοκίνητο, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν ραγδαία σε μια δασώδη περιοχή γύρω από την πόλη Λος Γκαγιαρδός στην επαρχία Αλμερία, δήλωσε ο Αντόνιο Σάνζ, επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας.

Η περιοχή αποτελεί δημοφιλή προορισμό διακοπών και φιλοξενεί πολλούς αλλοδαπούς, ιδίως Γάλλους, Βρετανούς και Βέλγους. Τέσσερα άτομα, τα οποία φαίνεται να ήταν Βρετανοί, καθώς το τιμόνι του αυτοκινήτου τους βρισκόταν στη δεξιά πλευρά, έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα όχημα, ανέφερε.

Άλλα οκτώ άτομα βρέθηκαν νεκρά αφού, όπως φαίνεται, εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και προσπάθησαν να διαφύγουν με τα πόδια ακολουθώντας μια διαδρομή που δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο εκκένωσης. Πολλά από τα απανθρακωμένα πτώματα έπρεπε ακόμη να ταυτοποιηθούν μέσω εξετάσεων DNA, πρόσθεσε.

«Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σαν πυρίτιδα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Χουάν Μανουέλ Μορένο, περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας, χαρακτηρίζοντας τη φωτιά «μία από τις ταχύτερες και πιο περίπλοκες που έχουμε δει».

Ο Μορένο πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά είχε μέχρι στιγμής καταστρέψει 7.900 στρέμματα και ότι αναμένονταν ισχυρότεροι άνεμοι αργότερα την Παρασκευή.

Μερικοί από τους αγνοούμενους ήταν πιθανώς πεζοπόροι που αιφνιδιάστηκαν μέσα στο δάσος, είπε. Οι διασώστες βρήκαν αρκετά μπαστούνια πεζοπορίας στον τόπο του συμβάντος.

Οι συνθήκες μοιάζουν με αυτές που επικράτησαν στη γειτονική Πορτογαλία τον Ιούνιο του 2017, όταν μια τεράστια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια καύσωνα στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 60 ανθρώπους, με τα μισά από τα θύματα να καίγονται ζωντανά μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Μια σειρά καύσωνων στις αρχές του καλοκαιριού έχει αφήσει μεγάλες περιοχές της Ισπανίας ξηραμένες και ευάλωτες σε οποιαδήποτε σπίθα, προκαλώντας την πρόωρη έναρξη της περιόδου των δασικών πυρκαγιών.

Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν καεί περίπου 570.000 στρέμματα, περίπου το ήμισυ του ετήσιου μέσου όρου των τελευταίων δύο δεκαετιών, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής έκτασης που έχει καεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές.

«Συνήθως δεν βλέπουμε αυτές τις πυρκαγιές πριν από τον Αύγουστο. Τώρα ξεκινούν νωρίτερα επειδή η βλάστηση ξεραίνεται νωρίτερα», δήλωσε ο Ρομάν Γκαρσία, δασοπυροσβέστης από τη Σαλαμάνκα, στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό TVE.

Σε διαρκή συναγερμό μετά τις περσινές φονικές πυρκαγιές

Ένας ρεκόρ καύσωνας τον περασμένο Αύγουστο προκάλεσε τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών των τελευταίων τριών δεκαετιών, κατακαίγοντας 330.000 εκτάρια, μια έκταση διπλάσια από το Λονδίνο.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεζ αναγνώρισε τότε ότι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών ήταν «σαφώς ανεπαρκής» και η διαχείριση των δασών ανεπαρκής, δεσμευόμενος να κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να διασφαλίσει ότι πυρκαγιές τέτοιας κλίμακας δεν θα ξανασυμβούν ποτέ.

Ο Σάντσεζ εξέφρασε την Παρασκευή τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι αισθάνεται «τεράστια θλίψη και απόγνωση».

Καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να ταυτοποιήσουν τους νεκρούς και να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, ανήσυχοι συγγενείς από όλο τον κόσμο δημοσίευαν μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα και σε τοπικά φόρουμ.

Ο Μορένο προειδοποίησε ότι η Ισπανία αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο φωτιών, καθώς οι άφθονες χειμερινές βροχοπτώσεις προκάλεσαν έντονη ανάπτυξη της βλάστησης, η οποία έχει πλέον ξεραθεί και αποτελεί ιδανικό καύσιμο για τις πυρκαγιές. «Έχουμε ακόμα ένα μακρύ καλοκαίρι μπροστά μας», είπε.