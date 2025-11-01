Τραγικός θάνατος στην Ιταλία: Αστυνομικός σκοτώθηκε σε τροχαίο, στη βάρδια συναδέλφου του

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Ιταλία, στα περίχωρα της Νάπολης, όταν στις 2 τα ξημερώματα τοπική ώρα, ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικό της αστυνομίας με υψηλή ταχύτητα, μπαίνοντας στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας.
Από τη βίαιη σύγκρουση το περιπολικό εκσφενδονίστηκε σε διπλανή χαράδρα, και τραυματίστηκε θανάσιμα ο 47χρονος αστυνομικός, που επέβαινε στο όχημα.
Κατόπιν μαθεύτηκε πως το θύμα αντικαθιστούσε εκείνη τη νύχτα συνάδελφο στη βραδινή βάρδια, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά άλλος ένας αστυνομικός.
Ιταλία: Τους άφησαν να ξεψυχήσουν
Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το όχημα που συγκρούστηκε με το περιπολικό σταμάτησε, όμως οι 6 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 3 ανήλικες, δεν προσέφεραν βοήθεια στους ένστολους. Μέσα σε λίγη ώρα, ένα άλλο όχημα έφτασε στην περιοχή και παρέλαβε τους 6.
Το απόγευμα εντοπίστηκε ο οδηγός του οχήματος σε νοσοκομείο στα περίχωρα της Νάπολης, όπου μετέβη τραυματισμένος και που βρέθηκε θετικός σε τεστ ναρκωτικών.
Συλλυπητήρια μηνύματα έφτασαν από τον πολιτικό κόσμο της Ιταλίας, ανάμεσά τους από τον Ιταλό ΠτΔ Σέρτζιο Ματαρέλα, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον ΥπΕσ Ματέο Πιαντεντόζι.
