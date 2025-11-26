Τραγωδία χωρίς τέλος στο Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί στο φλεγόμενο συγκρότημα κατοικιών - 279 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε πολλά κτίρια σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δήλωσε ότι 279 άνθρωποι αγνοούνται και 29 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο.

Περίπου 900 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί σε προσωρινά καταφύγια μετά την πιο θανατηφόρα πυρκαγιά του Χονγκ Κονγκ εδώ και χρόνια που ξέσπασε στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, στην περιοχή Tai Po.

Οι αρχηγοί της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες από τη φωτιά δυσκόλεψαν τα συνεργεία να οργανώσουν επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Λι δήλωσε ότι η πυρκαγιά «τίθεται υπό έλεγχο» λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η πυρκαγιά αναβαθμίστηκε σε επίπεδο συναγερμού 5, το υψηλότερο επίπεδο, καθώς έπεφτε η νύχτα. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται ένας πυροσβέστης, δήλωσαν νωρίτερα αξιωματούχοι.

Αναφορές κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες πυροσβέστες, ενώ προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες καθώς έκαιγαν τους 31όροφους πύργους.

Τα αρχεία δείχνουν ότι το οικόπεδο του Wang Fuk Court αποτελούνταν από οκτώ οικοδομικά τετράγωνα με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα που στέγαζαν περίπου 4.800 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων πολλών ηλικιωμένων. Χτίστηκε τη δεκαετία του 1980 και πρόσφατα υποβλήθηκε σε ριζική ανακαίνιση.