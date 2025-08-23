Τραγωδία στα γυρίσματα της σειράς "Emily in Paris" στη Βενετία – Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη Ντιέγκο Μπορέλα

Θλίψη έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του Ντιέγκο Μπορέλα, βοηθού σκηνοθέτη της δημοφιλούς σειράς του Netflix "Emily in Paris", κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν στη Βενετία.

Σύμφωνα με το ιταλικό La Stampa, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της 22ας Αυγούστου, περίπου στις 19:00, στο ιστορικό ξενοδοχείο Danieli. Ο Μπορέλα, 47 ετών, κατέρρευσε λίγο πριν την τελευταία κλακέτα της ημέρας.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού που βρισκόταν στο ξενοδοχείο, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του.

Tragedia sul set di “Emily in Paris”, muore l’assistente alla regia Diego Borella: aveva 47 anni https://t.co/UsG7ohsAJG — La Stampa (@LaStampa) August 23, 2025

Ο γιατρός του Suem που έσπευσε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό του, ο οποίος αποδίδεται πιθανότατα σε ξαφνική καρδιακή προσβολή.

Ο Μπορέλα ήταν καταξιωμένος επαγγελματίας στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Γεννημένος στη Βενετία, είχε εκπαιδευτεί στη Ρώμη, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Εκτός από τη συμμετοχή του στο "Emily in Paris", είχε εργαστεί και στη σειρά της Rai "Doc. Στα χέρια σας".

Η δημιουργική του δραστηριότητα επεκτεινόταν και στις εικαστικές τέχνες και τη λογοτεχνία, με πρόσφατη ενασχόληση στην ποίηση και τη συγγραφή παιδικών ιστοριών.

Μετά την τραγωδία, τα γυρίσματα της σειράς έχουν προσωρινά διακοπεί.