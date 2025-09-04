Τραγωδία στη Βραζιλία: Τερματοφύλακας έπιασε πέναλτι και κατέρρευσε στο γήπεδο

Τραγωδία έλαβε χώρα στη Βραζιλία καθώς ένας τερματοφύλακας απέκρουσε πέναλντι αλλά μετά κατέρρευσε στο γήπεδο.

Ο λόγος για τον Antonio Enzo dos Santos Souza, γνωστός ως Pixe στο ευρύ κοινό. Ο Πιξέ σηκώθηκε για να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του, αλλά μετά από λίγα βήματα κατέρρευσε στο παρκέ και σύμφωνα με τις πληροφορίες έφυγε από τη ζωή.

Στο ντοκουμέντο, φαίνεται η στιγμή που ο τερματοφύλακας χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει στο έδαφος, με τους συμπαίκτες του να τρέχουν να τον βοηθήσουν.

Um jogador de futebol de salão morreu na noite da última terça-feira (2), em Augusto Corrêa, municipio localizado na região nordeste do Pará. O caso chocou outros atletas, torcedores e toda a região. pic.twitter.com/PIqXrfsrlv — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) September 3, 2025

Πηγή: Portal Roma News