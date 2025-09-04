Μενού

Τραγωδία στη Βραζιλία: Τερματοφύλακας έπιασε πέναλτι και κατέρρευσε στο γήπεδο

Την τελευταία του πνοή άφησε στο γήπεδο τερματοφύλακας στη Βραζιλία, τη στιγμή που πήγε να γιορτάσει τη νίκη του.

βραζιλία
Τερματοφύλακας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα στη Βραζιλία | Portal Roma News-X
Τραγωδία έλαβε χώρα στη Βραζιλία καθώς ένας τερματοφύλακας απέκρουσε πέναλντι αλλά μετά κατέρρευσε στο γήπεδο

Ο λόγος για τον Antonio Enzo dos Santos Souza, γνωστός ως Pixe στο ευρύ κοινό. Ο Πιξέ σηκώθηκε για να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του, αλλά μετά από λίγα βήματα κατέρρευσε στο παρκέ και σύμφωνα με τις πληροφορίες έφυγε από τη ζωή. 

Στο ντοκουμέντο, φαίνεται η στιγμή που ο τερματοφύλακας χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει στο έδαφος, με τους συμπαίκτες του να τρέχουν να τον βοηθήσουν. 

Πηγή: Portal Roma News

