Τραγωδία στη Βραζιλία: Τερματοφύλακας έπιασε πέναλτι και κατέρρευσε στο γήπεδο

Τραγωδία έλαβε χώρα στη Βραζιλία καθώς ένας τερματοφύλακας απέκρουσε πέναλντι αλλά μετά κατέρρευσε στο γήπεδο.
Ο λόγος για τον Antonio Enzo dos Santos Souza, γνωστός ως Pixe στο ευρύ κοινό. Ο Πιξέ σηκώθηκε για να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του, αλλά μετά από λίγα βήματα κατέρρευσε στο παρκέ και σύμφωνα με τις πληροφορίες έφυγε από τη ζωή.
Στο ντοκουμέντο, φαίνεται η στιγμή που ο τερματοφύλακας χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει στο έδαφος, με τους συμπαίκτες του να τρέχουν να τον βοηθήσουν.
Πηγή: Portal Roma News
