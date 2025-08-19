Τραγωδία στη Φινλανδία: Νεκρός βουλευτής μέσα στο Κοινοβούλιο

Ένας βουλευτής στη Φινλανδία βρέθηκε νεκρός στο Κοινοβούλιο στο Ελσίνκι, με αναφορές σε διεθνή μέσα να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

Όπως αναφέρει η φινλανδική ιστοσελίδα iltalehti.fi που επικαλείται τον διευθυντή ασφαλείας του Κοινοβουλίου, Aaro Toivonen, οι υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας, οι υπηρεσίες διάσωσης και οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο.

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Yle αποκαλύπτει ότι ο βουλευτής Έμελι Πέλτονεν είναι νεκρός.

H κοινοβουλευτική ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Πέλτονεν σε ανακοίνωσή της. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Τίτι Τουπούραινεν, αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι ο θάνατος του Πέλτονεν είναι βαθιά σοκαριστικός.

«Ήταν ένα πολύ αγαπημένο μέλος της κοινότητάς μας και θα μας λείψει βαθιά. Η νεαρή του ζωή τελείωσε πολύ νωρίς. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη της οικογένειάς του και τους ευχόμαστε δύναμη στις στιγμές του πένθους τους», αναφέρει η Τουπούραινεν σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Petteri Orpo, επιβεβαίωσε, μετά από αναφορές ότι ένας πολιτικός αυτοκτόνησε, ότι το πτώμα ενός μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εθνικού Συνασπισμού βρέθηκε στις εγκαταστάσεις, χωρίς να κατονομάσει τον βουλευτή.

«Πριν από λίγο λάβαμε μία πραγματικά συγκλονιστική είδηση από το κοινοβούλιο, τον κοινό μας χώρο εργασίας», είπε. «Ένας από τους συναδέλφους μας πέθανε στις εγκαταστάσεις του κοινοβουλίου. Είναι μια πραγματικά θλιβερή είδηση», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε δε ότι οι διαδικασίες θα ανασταλούν ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο του βουλευτή. «Ταυτόχρονα, ευχόμαστε δύναμη στην οικογένεια, τους αγαπημένους και τους συναδέλφους του. Αυτό μας συγκινεί βαθιά όλους, στέλνουμε τους χαιρετισμούς και τη δύναμη μας σε όλους», είπε.

Το φινλανδικό κοινοβούλιο βρίσκεται σε θερινή αναστολή, με τους βουλευτές να επιστρέφουν στην εργασία τους στις 2 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης, το πτώμα του βουλευτή βρέθηκε περίπου στις 11 π.μ. τοπική ώρα. Μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου, οι φινλανδικές σημαίες υψώθηκαν μεσίστιες.