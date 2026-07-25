Τραγωδία στη Γερμανία: Αεροσκάφος έπεσε σε στέγη σπιτιού - Δύο νεκροί

Νεκρός είναι ένας πιλότος, και ακόμη ένα μέλος του πληρώματος, μετά από συντριβή μικρού αεροσκάφους σε σπίτι στη Γερμανία.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ελαφρύ αεροπλάνο κατέπεσε το πρωί σε κατοικημένη περιοχή του Γκάντερκεζέε, κοντά στο Όλντενμπουργκ, διαπερνώντας την κεραμοσκεπή ενός σπιτιού.
Η αστυνομία, που αρχικά έκανε λόγο για έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο, επιβεβαίωσε το βράδυ ότι σκοτώθηκαν και οι δύο επιβαίνοντες, δύο άνδρες ηλικίας 65 και 77 ετών από τη Βρέμη.
Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέλμενχορστ είπε ότι αφού ολοκληρώθηκε η «μακρά και περίπλοκη» έρευνα στα συντρίμμια, διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί ήταν δύο. Το κατεστραμμένο αεροσκάφος απομακρύνθηκε και οι ένοικοι του σπιτιού επέστρεψαν στην κατοικία τους.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.
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