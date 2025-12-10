Μενού

Τραγωδία στη Κίνα: 12 νεκροί μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Συνολικά 12 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στη Νότια Κίνα.

Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη νότια Κίνα, στη Σάντου, στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μετέδωσε σήμερα επίσημο μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στις 21:20 (τοπική ώρα· 15:20 ώρα Ελλάδας) και σβήστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα από την πυροσβεστική, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας, πρόσθεσε το πρακτορείο.

