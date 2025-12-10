Τραγωδία στη Κίνα: 12 νεκροί μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη νότια Κίνα, στη Σάντου, στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μετέδωσε σήμερα επίσημο μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

All 24 patients remaining in hospitals for injuries from the deadly fire at the residential complex Wang Fuk Court are in stable condition, said a spokesperson for Hong Kong's Hospital Authority (HA) on Tuesday. #HongKong #香港 #TaipoFire #大埔火災 #Taipo #大埔… pic.twitter.com/7XoLko88Xu — China Daily (@ChinaDaily) December 10, 2025

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στις 21:20 (τοπική ώρα· 15:20 ώρα Ελλάδας) και σβήστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα από την πυροσβεστική, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας, πρόσθεσε το πρακτορείο.