Τραγωδία στη Κίνα: 12 νεκροί μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη νότια Κίνα, στη Σάντου, στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μετέδωσε σήμερα επίσημο μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.
Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στις 21:20 (τοπική ώρα· 15:20 ώρα Ελλάδας) και σβήστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα από την πυροσβεστική, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.
Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας, πρόσθεσε το πρακτορείο.
- Δημοσκόπηση Prorata: Τα ποσοστά Τσίπρα μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Πόσοι θα τον ψήφιζαν
- Απογοητευμένη η Μίνα Αρναούτη: «Τα λεφτά που ορίστηκαν ως αποζημίωση τα χρωστάω ήδη»
- H χώρα που ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα στο OnlyFans το 2025 - Τι έκανε η Ελλάδα
- Χριστίνα Μπόμπα: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου - Με έβλεπα στα social και έλεγα ''μεγάλωσε η μύτη μου;''»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.