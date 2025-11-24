Τραγωδία στη Σερβία: 32χρονος Λαρισαίος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

Σοκάρει τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Σερβία με θύμα έναν 32χρονο Έλληνα από την Λάρισα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό.

Σύμφωνα με το paidis.com., το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Νόβι Σάντ, όταν υπο αδιευκρύνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτόκινητο που οδηγούσε φίλος του 32χρονου συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από την σύγκουση τραυματίστηκε και ο 60χρονος πατέρας του οδηγού, ο οποίος μετέβη σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, ενώ ο γιος του βρίσκεται σε φάση προανάκρισης για το τροχαίο και κρατείται στην αστυνομία.

Σημειώνεται ότι την ώρα που συνέβη το μοιραίο τροχαίο επικρατούσαν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες με χιονόπτωση και δυνατό ψύχος.