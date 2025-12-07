Τραγωδία στην Αυστρία: Ορειβάτης κατηγορείται ότι άφησε την σύντροφό του να πεθάνει από το κρύο

Μια ανάβαση στο ψηλότερο βουνό της Αυστρίας, τον Γκροσγκλόκνερ, κατέληξε σε τραγωδία όταν μια 33χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή από υποθερμία, λίγα μόλις μέτρα πριν την κορυφή.

Μαζί της βρισκόταν ο 39χρονος σύντροφός της, πιο έμπειρος ορειβάτης, ο οποίος σήμερα κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Το ζευγάρι ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου τη διαδρομή Studlgrat, με στόχο να φτάσει στα 3.798 μέτρα της κορυφής.

Ωστόσο, γύρω στις 8:50 το βράδυ, βρέθηκαν σε δυσκολία περίπου 50 μέτρα πριν το τέλος της διαδρομής, μέσα σε συνθήκες παγετού και θυελλώδεις ανέμους που έφταναν τα 72 χιλιόμετρα την ώρα.

Η κάμερα που κατέγραψε την τραγωδία

Η πορεία τους καταγράφηκε από μια τοπική κάμερα web, η οποία έδειξε τα φώτα τους να κινούνται στο βουνό. Αργότερα, το ίδιο βίντεο φέρεται να δείχνει το μοναδικό φανάρι του άνδρα να κατεβαίνει μόνος του, ενώ η μπαταρία του φαναριού της γυναίκας εξαντλήθηκε.

Στις εικόνες εμφανίζεται και ελικόπτερο διάσωσης που έψαχνε το ζευγάρι μέσα στη νύχτα, χωρίς όμως να καταφέρει να τους εντοπίσει εγκαίρως.

Οι κατηγορίες των εισαγγελέων

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο άνδρας είχε απενεργοποιήσει το κινητό του και δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες επικοινωνίας. Παρά την απειρία της συντρόφου του, καθώς δεν είχε ξανακάνει ανάβαση τέτοιου υψομέτρου και δυσκολίας, εκείνος σχεδίασε την εκδρομή σε χειμερινές συνθήκες χωρίς επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Δεν την βοήθησε να προστατευθεί από τον άνεμο ούτε χρησιμοποίησε τις κουβέρτες επιβίωσης που είχαν μαζί τους. Οι εισαγγελείς τον θεωρούν υπεύθυνο ξεναγό της εκδρομής, λόγω της εμπειρίας του, και τον κατηγορούν ότι ξεκίνησε την ανάβαση αργότερα από το προγραμματισμένο, αυξάνοντας τον κίνδυνο.

Στις 2 τα ξημερώματα, ο άνδρας άρχισε να κατεβαίνει μόνος του το βουνό, αφήνοντας πίσω την σύντροφό του. Λίγο αργότερα, στις 3:30 π.μ., επικοινώνησε με τις υπηρεσίες διάσωσης, αλλά φέρεται να έκλεισε ξανά το τηλέφωνό του. Η γυναίκα εντοπίστηκε τελικά στις 10 το πρωί της επόμενης ημέρας, αλλά είχε ήδη χάσει τη ζωή της από το ψύχος.

Η επερχόμενη δίκη

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Αυστρία και διεθνώς, καθώς αναδεικνύει τους κινδύνους της ορειβασίας σε ακραίες συνθήκες αλλά και την ευθύνη των πιο έμπειρων ορειβατών απέναντι στους συνοδοιπόρους τους.

Η δίκη του 39χρονου έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο και, αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών.